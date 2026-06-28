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ΚΡΗΤΗ

Δολοφονία Σταυρούλας: 14.000 ευρώ στο κοντέινερ του 43χρονου "δείχνουν" το κίνητρό του

Κηδεία Λεβεντάκη
clock 07:25 | 28/06/2026
writer icon Επιμέλεια: Γιώργος Ι. Παπαδάκης
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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, με τις έρευνες των αστυνομικών αρχών να στρέφονται ολοένα και περισσότερο στο οικονομικό κίνητρο πίσω από το στυγερό έγκλημα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο 43χρονος καθ' ομολογίαν δράστης, καθώς στο κοντέινερ του, στο ίδιο οικόπεδο όπου είχε θάψει τη σορό της άτυχης γυναίκας, εντοπίστηκαν 14.000 ευρώ σε μετρητά.

Τα χρήματα ήταν επιμελώς κρυμμένα και, σύμφωνα με την εκτίμηση των ερευνητών, προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες, στοιχείο που ενισχύει το σενάριο ότι το οικονομικό όφελος αποτέλεσε το βασικό κίνητρο της δολοφονίας.

Ανατροπή από την ιατροδικαστική έκθεση

Την ίδια ώρα, η ιατροδικαστική έκθεση ανατρέπει μέρος της αρχικής ομολογίας του 43χρονου.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, η αιτία θανάτου της 45χρονης ήταν τα συντριπτικά κατάγματα και οι βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που προκλήθηκαν όταν ο δράστης τη χτύπησε θανάσιμα στο κεφάλι με ένα κούτσουρο.

Αντίθετα, οι δύο μαχαιριές που έφερε στο σώμα της αποδείχθηκε ότι ήταν μεταθανάτιες, καθώς προκλήθηκαν αφού η άτυχη γυναίκα είχε ήδη καταλήξει, ανατρέποντας το αρχικό αφήγημα του κατηγορούμενου.

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