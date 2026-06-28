Νέα χτυπήματα των ΗΠΑ στο Ιράν και της Τεχεράνης σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν με πυραύλους και drones

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Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή! Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ επιτέθηκαν εναντίον στόχων του Ιράν στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, τα ξημερώματα της Κυριακής (28.06.2026). Με πυραύλους και drones σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν «απάντησε» η Τεχεράνη.

Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις αεράμυνας της χώρας αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή «εχθρικές» επιθέσεις που περιλαμβάνουν πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), στρατιωτική δραστηριότητα που ακολούθησε τα πλήγματα των ΗΠΑ κατά εγκαταστάσεων του Ιράν.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα συστήματα αεράμυνας έχουν τεθεί σε πλήρη επιχειρησιακή δράση για την αναχαίτιση των απειλών, χωρίς μέχρι στιγμής να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες για την προέλευση ή την έκταση της επίθεσης.

Συναγερμός σήμανε, επίσης, στις ένοπλες δυνάμεις του Μπαχρέιν για ιρανικές επιθέσεις.

Νωρίτερα, αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν ιρανικές στρατιωτικές υποδομές επιτήρησης, συστήματα επικοινωνιών, θέσεις αεροπορικής άμυνας, εγκαταστάσεις αποθήκευσης drones και ναρκών.

Εκρήξεις ακούστηκαν στην περιοχή Σιρίκ του νότιου Ιράν, με την κρατική ραδιοτηλεόραση (IRIB) να αναφέρει πως επλήγη πύργος τηλεπικοινωνιών, επικαλούμενη πληροφορίες από ιρανό στρατιωτικό αξιωματούχο. Μετέδωσε επίσης πως βλήματα έπληξαν χωριό στο νησί Κεσμ, χωρίς να υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

Επιπλέον, πληροφορίες για εκρήξεις υπάρχουν για το Μπαντάρ Αμπάς και το νησί Κεσμ, επίσης στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

Οι επιθέσεις των ΗΠΑ πραγματοποιήθηκαν σε αντίποινα για την ιρανική επίθεση που σημειώθηκε χθες (27.06.20260 εναντίον εμπορικού δεξαμενόπλοιου που έπλεε στα Στενά.

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