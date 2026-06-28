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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Έπεσε από τον 5 όροφο και έδωσε τέλος στη ζωή του!

ΕΚΑΒ
clock 09:11 | 28/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στο κέντρο του Ηρακλείου, όπου ένας Γάλλος τουρίστας 74 ετώνέχασε τη ζωή του μετά από πτώση από ξενοδοχείο στο οποίο διέμενε με τη σύζυγό του, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής

Ο άνδρας φέρεται να έπεσε από τον πέμπτο όροφο του κτιρίου. Μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι αστυνομικές αρχές οδηγούνται στο συμπέρασμα της αυτοχειρίας ενώ η σύζυγός του επιβεβαίωσε στις Αρχές ότι λάμβανε ψυχιατρική αγωγή. 

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