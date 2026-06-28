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ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: 11χρονο αγόρι ανασύρθηκε ζωντανό από τα συνρίμια (βίντεο)

Βενεζουέλα
clock 10:12 | 28/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ένα 11χρονο αγόρι ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια στην Καραμπαγέδα, στο βόρειο τμήμα της Βενεζουέλας, τρεις ημέρες μετά τους φονικούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή, όπως ανακοίνωσε η προσωρινή πρόεδρος της χώρας Ντέλσι Ροντρίγκες.

«Πριν από μερικά λεπτά, ένα αγόρι έντεκα ετών διασώθηκε στην Καραμπαγέδα. Αυτήν την ώρα, κάθε ζωή είναι πηγή ελπίδας για τη Βενεζουέλα», έγραψε η Ροντρίγκες στο X, συνοδεύοντας το μήνυμά της με βίντεο από τη διάσωση του παιδιού.

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