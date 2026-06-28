Βενεζουέλα: 11χρονο αγόρι ανασύρθηκε ζωντανό από τα συνρίμια (βίντεο)

Ένα 11χρονο αγόρι ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια στην Καραμπαγέδα, στο βόρειο τμήμα της Βενεζουέλας, τρεις ημέρες μετά τους φονικούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή, όπως ανακοίνωσε η προσωρινή πρόεδρος της χώρας Ντέλσι Ροντρίγκες.

«Πριν από μερικά λεπτά, ένα αγόρι έντεκα ετών διασώθηκε στην Καραμπαγέδα. Αυτήν την ώρα, κάθε ζωή είναι πηγή ελπίδας για τη Βενεζουέλα», έγραψε η Ροντρίγκες στο X, συνοδεύοντας το μήνυμά της με βίντεο από τη διάσωση του παιδιού.

Hace pocos minutos fue rescatado con vida un niño de 11 años en Caraballeda. En estas horas cada vida es esperanza para Venezuela. pic.twitter.com/Pjj5ETaaYe — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 28, 2026

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