Ξεσπά η μητέρα του Μαζωνάκη: «Να τιμωρηθούν με τον χειρότερο τρόπο»

Η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, Κλειώ, μίλησε στην εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» και αναφέρθηκε στην ανάγκη να υπάρξουν συνέπειες για όσους θεωρεί ότι εμπλέκονται στην υπόθεση για τον θάνατο του γιου της.

«Να τιμωρηθούν. Να τιμωρηθούν. Να βρει το παιδί μου το δίκιο του. Δεν μπορώ… Δεν μπορώ… Να τιμωρηθούν με τον χειρότερο τρόπο», δήλωσε η Κλειώ Μαζωνάκη.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έχασε τη ζωή του στις 9 Σεπτεμβρίου, στο ιατρείο της Καρνεάδου. Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ η οικογένειά του έχει ζητήσει να διερευνηθούν οι συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατό του.

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