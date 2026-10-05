ΔΕΥ.05 Οκτ 2026 21:33
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Ξεσπά η μητέρα του Μαζωνάκη: «Να τιμωρηθούν με τον χειρότερο τρόπο»

μαζωνακης - γονεις
clock 20:00 | 05/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, Κλειώ,  μίλησε στην εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» και αναφέρθηκε στην ανάγκη να υπάρξουν συνέπειες για όσους θεωρεί ότι εμπλέκονται στην υπόθεση για τον θάνατο του γιου της.

«Να τιμωρηθούν. Να τιμωρηθούν. Να βρει το παιδί μου το δίκιο του. Δεν μπορώ… Δεν μπορώ… Να τιμωρηθούν με τον χειρότερο τρόπο», δήλωσε η Κλειώ Μαζωνάκη.

Ο  Γιώργος Μαζωνάκης έχασε τη ζωή του στις 9 Σεπτεμβρίου, στο ιατρείο της Καρνεάδου. Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ η οικογένειά του έχει ζητήσει να διερευνηθούν οι συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατό του.

Διαβάστε επίσης 

Μαρίνα Σταυράκη για τα δημοσιεύματα περί δεύτερης εγκυμοσύνης της συζύγου του Γιώργου Πατούλη

Η Κιμ Καρντάσιαν αποκάλυψε πόσες νταντάδες έχει για τα τέσσερα παιδιά της

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Γιώργος Μαζωνάκης Μητέρα
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis