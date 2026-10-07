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GOSSIP - LIFESTYLE

Αρσενίου: "Ο αδερφός μου έχει αυτισμό, πλέον είναι φυσιολογικό"

αρ
clock 20:00 | 07/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Σάκης Αρσενίου μίλησε στην εκπομπή Happy Day για τον αδελφό του, τη διάγνωσή του με αυτισμό. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε το καλοκαίρι.

«Μετά από 42 χρόνια, είναι πλέον συνήθειο, σαν να υπάρχει κάτι φυσιολογικό».

«Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε όπως κάνουμε τώρα, αλλά είναι το χαϊδεμένο μας, η αγάπη μας» , είπε ο τραγουδιστής.

«Το καλοκαίρι γύρισα από διακοπές και με έπιασε ένας πόνος στο στομάχι. Έκανα ένα σοβαρό χειρουργείο, ταλαιπωρήθηκα λίγο. Όταν σου λέει ο γιατρός ότι πρέπει να μπούμε άμεσα για χειρουργείο, σου περνούν 1000 σκέψεις από το μυαλό. Αλλά 'ντάξει, το ξεπεράσαμε».

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Σάκης Αρσενίου Αδελφός
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