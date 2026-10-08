ΠΕΜ.08 Οκτ 2026 10:25
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: 50χρονος έχασε την ζωή του εν ώρα εργασίας...

ΕΚΑΒ
clock 09:25 | 08/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Τραγική κατάληξη είχε η πρωινή παρουσία ενός 50χρονου εργαζόμενου σε χώρο αποθηκών στο Καβροχώρι Μαλεβιζίου.

Ο άνδρας βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και άμεσα κινητοποιήθηκαν η Αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

Παρά την άφιξη του ασθενοφόρου, ο 50χρονος είχε ήδη χάσει τη ζωή του.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για πιθανή ανακοπή, ενώ τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του θανάτου του θα διερευνηθούν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μυλοπόταμος: Δύο συλλήψεις μέσα σε χασισοφυτεία – Ανθρωποκυνηγητό για δύο ακόμη άτομα

Κρήτη: Δύο χτυπούσαν τον 12χρονο και ο τρίτος βιντεοσκοπούσε

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ανακοπή Καρδιάς Εργαζόμενος
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis