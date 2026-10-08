Ηράκλειο: 50χρονος έχασε την ζωή του εν ώρα εργασίας...

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Τραγική κατάληξη είχε η πρωινή παρουσία ενός 50χρονου εργαζόμενου σε χώρο αποθηκών στο Καβροχώρι Μαλεβιζίου.

Ο άνδρας βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και άμεσα κινητοποιήθηκαν η Αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

Παρά την άφιξη του ασθενοφόρου, ο 50χρονος είχε ήδη χάσει τη ζωή του.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για πιθανή ανακοπή, ενώ τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του θανάτου του θα διερευνηθούν.

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