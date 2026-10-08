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ΚΡΗΤΗ

Φράγμα Αποσελέμη: Στο 70% η πληρότητά του – Πάνω από 17,5 εκατ. κυβικά μέτρα τα αποθέματα

αποσελέμη
clock 12:07 | 08/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σημαντική αύξηση των υδατικών αποθεμάτων καταγράφεται στο Φράγμα Αποσελέμη, μετά τις μεγάλες ποσότητες νερού που εισέρχονται στον ταμιευτήρα από τα πρόσφατα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ.), το τελευταίο 24ωρο, εισήλθαν 1.273.844 κυβικά μέτρα νερού, με τον ρυθμό εισροής να ανέρχεται σε 53.076 κυβικά μέτρα την ώρα.

Συνολικά, το πρόσφατο καιρικό φαινόμενο πρόσθεσε - μέχρι στιγμής - στον ταμιευτήρα 8.117.393 κυβικά μέτρα νερού. Τα διαθέσιμα αποθέματα ανέρχονται πλέον σε 17.578.519 κυβικά μέτρα, με την πληρότητα να διαμορφώνεται στο 70%.

Ο Ο.Α.Κ. συνεχίζει την παρακολούθηση των εισροών και της στάθμης του ταμιευτήρα, στο πλαίσιο της ασφαλούς και ορθολογικής διαχείρισης του υδατικού αποθέματος και της ασφαλούς λειτουργίας της εγκατάστασης.

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