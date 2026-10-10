ΗΠΑ: Ο υποψήφιος κυβερνήτης με τους εξορκισμούς, τις αποστολές κατά του ISIS και τις αμφιλεγόμενες ιστορίες

Αμφιλεγόμενη είναι η υποψηφιότητα του 61χρονου Ρεπουμπλικανού Βίκτορ Μαρξ για τη θέση του κυβερνήτη του Κολοράντο στις εκλογές του 2026. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι έχει συμμετάσχει σε ανθρωπιστικές αποστολές σε εμπόλεμες ζώνες, ότι συνέβαλε με πληροφορίες σε πλήγματα κατά του ISIS και ότι πραγματοποιεί εξορκισμούς μέσω προσευχής, ακόμη και τηλεφωνικά.

Ο Μαρξ επικράτησε οριακά στις προκριματικές εκλογές των Ρεπουμπλικανών τον Ιούλιο, με διαφορά περίπου 2.500 ψήφων από τη γερουσιαστή Μπάρμπαρα Κίρκμαγιερ. Παρά τη στήριξη της Λόρεν Μπόμπερτ, η υποψηφιότητά του έχει προκαλέσει αντιδράσεις στο κόμμα, με στελέχη να αμφισβητούν την καταλληλότητά του για το αξίωμα.

Οι αμφισβητούμενες ιστορίες του

Ένας από τους πιο σοβαρούς ισχυρισμούς του αφορά ένα περιστατικό που, όπως λέει, συνέβη όταν ήταν επτά ετών, όταν ο πατριός του τον ανάγκασε να πυροβολήσει έναν άνδρα στον Μισισιπή. Ωστόσο, οι αρχές της κομητείας Σίμπσον δήλωσαν ότι δεν εντόπισαν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν το συγκεκριμένο έγκλημα.

Ο υποψήφιος, βετεράνος των Πεζοναυτών χωρίς υπηρεσία σε μάχιμη θέση, υποστηρίζει επίσης ότι βρέθηκε σε ανταλλαγές πυρών με μαχητές του ISIS στο Ιράκ, κατά τη διάρκεια αποστολών διάσωσης παιδιών μεταξύ 2015 και 2017. Δεν έχει διευκρινίσει αν σκότωσε κάποιον, ενώ αρνείται ότι ζήτησε ο ίδιος αεροπορικές επιδρομές που φέρεται να εξουδετέρωσαν 70 μαχητές. Όπως αναφέρει, είχε διαβιβάσει πληροφορίες στις δυνάμεις του συνασπισμού.

Ερωτήματα έχουν προκύψει και για την οργάνωση «All Things Possible», την οποία ίδρυσε για τη διάσωση γυναικών και παιδιών. Η προεκλογική του ιστοσελίδα ανέφερε αρχικά ότι είχαν διασωθεί περισσότερα από 45.000 άτομα, αλλά ο ίδιος απέδωσε τη διατύπωση σε λάθος και την αντικατέστησε με τον όρο «εξυπηρετήθηκαν», χωρίς να δώσει νέο αριθμό.

Η στάση του απέναντι στον Τραμπ

Ο Μαρξ προβάλλει την αντίθεσή του στην «woke» ιδεολογία και υποστηρίζει ότι μπορεί να ανακόψει την κυριαρχία των Δημοκρατικών στο Κολοράντο. Παράλληλα, απορρίπτει τις συγκρίσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι δεν υπήρξε υποστηρικτής του κινήματος MAGA.

Όπως ισχυρίζεται, συνεργάτες του Λευκού Οίκου εξέτασαν το ενδεχόμενο να τον στηρίξουν, αλλά εκείνος ζήτησε βοήθεια για την πολιτεία αντί για εκλογική υποστήριξη. Αν και συμφωνεί με ορισμένες πολιτικές του Αμερικανού προέδρου, διαφωνεί με άλλες, όπως ο πόλεμος με το Ιράν και η αύξηση του εθνικού χρέους. Ο ίδιος δηλώνει παντρεμένος εδώ και 37 χρόνια, πατέρας πέντε παιδιών και παππούς πέντε εγγονιών.

Οι ισχυρισμοί για εξορκισμούς

Μια ακόμη ασυνήθιστη πλευρά της δημόσιας εικόνας του είναι ότι υποστηρίζει πως μπορεί, μέσω προσευχής διάρκειας 10 έως 15 λεπτών, να βοηθήσει ανθρώπους που θεωρεί ότι επηρεάζονται από δαίμονες ή «δυνάμεις του σκότους». Αποφεύγει, ωστόσο, τον όρο «εξορκισμός», περιγράφοντας τη διαδικασία ως προσευχή που αντλεί τη δύναμή της από τον Ιησού.

Οι προσωπικές αφηγήσεις του και οι ισχυρισμοί για τις δράσεις του έχουν προκαλέσει έντονη κριτική, ενώ η υποψηφιότητά του έχει αναδείξει διαιρέσεις στο εσωτερικό των Ρεπουμπλικανών.

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