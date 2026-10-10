Παύλος Μαρινάκης: Μπορούμε να καταφέρουμε την αυτοδυναμία

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης παρουσίασε το συνολικό πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής, σε Σε εκτενή συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στο vidcast «POP Politics» της ιστοσελίδας Popaganda. Αναφέρθηκε στην εξωτερική πολιτική και τις διεθνείς συμμαχίες της Ελλάδας, στη δημοσιονομική στρατηγική και στα μέτρα κατά της ακρίβειας, στη συμμετοχή της νέας γενιάς στην πολιτική, στην ανάγκη αντιμετώπισης της τοξικότητας στον δημόσιο διάλογο, αλλά και στις προοπτικές για το δημογραφικό.

Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν στο τέλος της τετραετίας, το 2027, με στόχο την αυτοδυναμία. Σχολίασε επίσης τα σενάρια περί ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά και μίλησε για την επαγγελματική του αυτονομία εκτός πολιτικής και την καθημερινότητά του ως μέλους της μεσαίας τάξης.

Γεωστρατηγική αναβάθμιση, ενεργειακή ασφάλεια και διεθνείς συμμαχίες

Ο Παύλος Μαρινάκης ξεκίνησε τη συνέντευξή του υπογραμμίζοντας τη σημασία της επίσκεψης του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα. Χαρακτήρισε τη συνάντηση γεγονός με βαθύ περιεχόμενο και υψηλό συμβολισμό, σημειώνοντας ότι σε τέτοιες διπλωματικές συγκυρίες ο συμβολισμός αποκτά ουσιαστική βαρύτητα.

Σε μια περίοδο διεθνών αναταραχών, αλλεπάλληλων κρίσεων και πολεμικών συρράξεων στην ευρύτερη περιοχή, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας πραγματοποίησε επίσκεψη στην Ελλάδα με πυκνό πρόγραμμα, κρίσιμες συμφωνίες, διμερείς επαφές και συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, η παρουσία του Αμερικανού αξιωματούχου επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα αναγνωρίζεται διεθνώς ως πυλώνας σταθερότητας σε μια ταραγμένη γεωγραφική ζώνη και ως αξιόπιστη γέφυρα ανάμεσα στη Δύση και τη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, η επίσκεψη συνιστά ψήφο εμπιστοσύνης στις πρωτοβουλίες της Αθήνας και επιβεβαιώνει ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο καλύτερο σημείο της ιστορίας τους.

Ο κ. Μαρινάκης επισήμανε ότι τα μηνύματα αυτά εκπέμφθηκαν τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Πρόσθεσε ότι οι δηλώσεις του κ. Ρούμπιο στην εφημερίδα «Καθημερινή», την επομένη της επίσκεψής του, αποτελούν την πιο ηχηρή απάντηση στους «βιαστικούς» του εγχώριου πολιτικού συστήματος. Αναφέρθηκε σε πολιτικούς παράγοντες που, όπως είπε, έσπευσαν να βγάλουν αρνητικά συμπεράσματα πριν ακόμη αποχωρήσει ο Αμερικανός υπουργός, υποστηρίζοντας ότι για άλλη μια φορά οι εκτιμήσεις τους διαψεύστηκαν πλήρως.

Αναφερόμενος στη γεωστρατηγική ασφάλεια μέσω της ενέργειας, ο υφυπουργός αναγνώρισε ότι είναι φυσιολογικό οι πολίτες να μην αντιλαμβάνονται αμέσως τη σημασία αυτών των αλλαγών. Όπως σημείωσε, η καθημερινότητα των νοικοκυριών πιέζεται από αλλεπάλληλες διεθνείς κρίσεις, οι οποίες προκαλούν επίμονη ακρίβεια, αυξημένα ενοίκια και υψηλές τιμές στα τρόφιμα. Τόνισε, ωστόσο, ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών έχουν αλλάξει ριζικά τη θέση της Ελλάδας.

Ο κ. Μαρινάκης συνέκρινε τη σημερινή κατάσταση με εκείνη της προηγούμενης δεκαετίας, υπενθυμίζοντας ότι πριν από περίπου δέκα χρόνια η Ελλάδα ήταν το «μαύρο πρόβατο» και ο παρίας της Ευρώπης, σε καθεστώς απόλυτης διεθνούς απομόνωσης. Αντίθετα, σήμερα, όπως είπε, η χώρα έχει προχωρήσει σε σημαντικές συμφωνίες οριοθέτησης Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) με την Ιταλία και την Αίγυπτο, έχει ολοκληρώσει τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και έχει επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο.

Στον τομέα της αμυντικής θωράκισης, ανέφερε ότι η Ελλάδα είναι ισχυρότερη από ποτέ στη θάλασσα και στον αέρα, χάρη στην απόκτηση των φρεγατών Belharra και των μαχητικών Rafale, τον εκσυγχρονισμό των F-16 Viper και την ένταξη στο πρόγραμμα των F-35. Επισήμανε ότι η χώρα συμμετέχει πλέον σε εξοπλιστικά προγράμματα αιχμής από τα οποία ήταν αποκλεισμένη τα προηγούμενα χρόνια, ενώ συνέβαινε το αντίθετο για τη γείτονα χώρα.

Παράλληλα, όπως ανέφερε, αμερικανικοί ενεργειακοί κολοσσοί, όπως η ExxonMobil και η Chevron, δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα, ενώ ο Κάθετος Διάδρομος Ενέργειας μετασχηματίζει το ενεργειακό αποτύπωμα της περιοχής. Ως ένδειξη της αποκατάστασης του διεθνούς κύρους της χώρας, ο υφυπουργός επικαλέστηκε την εκλογή του Έλληνα υπουργού Οικονομικών στη θέση του προέδρου του Eurogroup, εξέλιξη που, όπως είπε, θα φάνταζε εντελώς αδιανόητη στα χρόνια της κρίσης.

Οικονομικό μοντέλο, φορολογική πολιτική και καταπολέμηση της ακρίβειας



Αναλύοντας τον μηχανισμό της οικονομικής ανάπτυξης, ο Παύλος Μαρινάκης εξήγησε πώς, σύμφωνα με τον ίδιο, η μείωση των φορολογικών συντελεστών οδήγησε σε αύξηση των δημοσίων εσόδων. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση μείωσε 83 φορές φορολογικούς συντελεστές και ασφαλιστικές εισφορές —αριθμός που, όπως είπε, θα φτάσει τις 91 μειώσεις έως το 2027— ενώ τα συνολικά φορολογικά έσοδα του κράτους αυξήθηκαν.

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης περί υπερφορολόγησης, χρησιμοποίησε ένα παράδειγμα: αν ένα εισόδημα 100 ευρώ φορολογείται με συντελεστή 29%, το κράτος εισπράττει 29 ευρώ. Αν το εισόδημα αυξηθεί στα 150 ευρώ λόγω ανάπτυξης και ο φορολογικός συντελεστής μειωθεί στο 20%, τότε το κράτος εισπράττει 30 ευρώ. Δηλαδή, σύμφωνα με το παράδειγμα, ο πολίτης πληρώνει αναλογικά χαμηλότερο φόρο επί του εισοδήματός του, ενώ το δημόσιο ταμείο εισπράττει περισσότερα λόγω της διεύρυνσης της οικονομικής δραστηριότητας.

Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι η αύξηση των εσόδων προήλθε από την αύξηση του μέσου μισθού κατά 30%, τη δημιουργία 600.000 νέων θέσεων εργασίας και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Όπως ανέφερε, η πολιτική σταθερότητα και η μείωση των βαρών προσέλκυσαν νέες επενδύσεις από ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις, δημιουργώντας έναν θετικό οικονομικό κύκλο. Αναγνώρισε, ωστόσο, ότι τα προβλήματα παραμένουν οξέα και οι πολίτες εξακολουθούν να πιέζονται, καθώς η κοινωνία βιώνει τη σοβαρότερη πληθωριστική και ενεργειακή κρίση των τελευταίων δεκαετιών.

Στο σημείο αυτό, απέρριψε τις «μαγικές συνταγές» και τα παρωχημένα συνθήματα της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες προσεγγίσεις επιδεινώνουν το πρόβλημα αντί να το λύνουν. Χαρακτήρισε λανθασμένη τη μεταφορά μέτρων από άλλες χώρες, όπως η Ισπανία, σημειώνοντας ότι κάθε οικονομία έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και τις δικές της προτεραιότητες.

Για τη φορολόγηση των υπερκερδών, ο κ. Μαρινάκης υπενθύμισε ότι κόμματα της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς, τα οποία παραδοσιακά διοργάνωναν διαμαρτυρίες, δεν φορολόγησαν ποτέ τα υπερκέρδη των διυλιστηρίων ή των εταιρειών ενέργειας όταν βρέθηκαν στην εξουσία. Αντίθετα, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν η πρώτη που επέβαλε έκτακτη φορολόγηση όταν υπήρξε σχετικό πλαίσιο, ενώ τα διυλιστήρια συνεισφέρουν περίπου 60 εκατομμύρια ευρώ μηνιαίως από την άνοιξη για τη συμπλήρωση των κρατικών μέτρων στήριξης.

Σχετικά με το ενδεχόμενο περαιτέρω μειώσεων στον ΦΠΑ ή σε άλλους έμμεσους φόρους, ο υφυπουργός εξήγησε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη μειώσει 25 έμμεσους φόρους. Πρόσθεσε ότι κάθε νέα παρέμβαση πρέπει να αξιολογείται προσεκτικά, ώστε να διασφαλίζεται πως το όφελος φτάνει πράγματι στον καταναλωτή.

Επισήμανε ακόμη ότι η χώρα εξαντλεί τα περιθώρια που θέτουν οι ευρωπαϊκές οροφές δαπανών. Για τον λόγο αυτό, ο πρωθυπουργός έχει ζητήσει επισήμως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξαιρεθούν τα έκτακτα μέτρα στήριξης κατά της ακρίβειας από τον υπολογισμό των ορίων δαπανών. Αν το αίτημα γίνει δεκτό από τις Βρυξέλλες, θα δημιουργηθεί ο απαραίτητος δημοσιονομικός χώρος για πρόσθετα μέτρα ανακούφισης, χωρίς να χρειαστεί η επιβολή νέων φόρων στους πολίτες.

Νέα γενιά, πολιτικό ήθος και επαγγελματική αυτονομία



Μιλώντας για την πολιτική κουλτούρα και την ανανέωση του πολιτικού προσωπικού, ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι οι νέοι άνθρωποι οφείλουν να αποδεικνύουν μέσα από τη δράση τους ότι φέρνουν μια νέα νοοτροπία και όχι απλώς ότι έχουν μικρή ηλικία. Άσκησε κριτική στο παλαιό στερεότυπο της ελληνικής πολιτικής, σύμφωνα με το οποίο ένας νέος θεωρούνταν «ταλέντο έως τα 25 και παλαίμαχος στα 30», επισημαίνοντας ότι ελάχιστοι πολιτικοί αρχηγοί έδωσαν ουσιαστικές ευκαιρίες στη νέα γενιά.

Ανέφερε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το παράδειγμα στην πράξη, προτείνοντάς τον για τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας σε ηλικία 33 ετών. Αναφέρθηκε επίσης στην ανάθεση καθηκόντων στον νυν γραμματέα, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, καθώς και στην αξιοποίηση νέων στελεχών στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη Βουλή. Αναγνώρισε, παράλληλα, ότι νέα στελέχη αναδεικνύονται και σε άλλα κόμματα, όπως το ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΑΣ, τονίζοντας ότι το στοίχημα για τους νέους πολιτικούς είναι να αποδείξουν πως η πολιτική μπορεί να ασκηθεί διαφορετικά.

Στη συνέχεια, άσκησε κριτική σε αλαζονικές συμπεριφορές του παρελθόντος, όταν, όπως είπε, τμήμα του πολιτικού συστήματος θεωρούσε ότι οι πολίτες «κάνουν χάρη» στους πολιτικούς όταν παρίστανται σε συγκεντρώσεις ή ότι οι πολιτικοί είναι ανώτεροι από την κοινωνία. Τόνισε ότι η πολιτική είναι μια εφήμερη και προσωρινή ιδιότητα και δεν αποτελεί επάγγελμα για μια ζωή. Διαχώρισε την αιχμηρή πολιτική κριτική, όταν στηρίζεται σε επιχειρήματα, από τις προσωπικές προσβολές και τις ύβρεις, υπογραμμίζοντας ότι οι προσβλητικές συμπεριφορές τελικά απομακρύνουν τους πολίτες από τα κοινά.

Σε προσωπικό επίπεδο, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι, όταν ανέλαβε κυβερνητικά καθήκοντα, φρόντισε αμέσως ώστε η δικηγορική του εταιρεία να μπορεί να λειτουργεί με τον ίδιο σε αναστολή. Εξήγησε ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερος εφιάλτης για έναν πολιτικό από το να βρεθεί ξαφνικά στο κενό, χωρίς επαγγελματική διέξοδο. Η διατήρηση της επαγγελματικής του ιδιότητας, την οποία ασκεί από τότε που πήρε το πτυχίο του, τού προσφέρει, όπως είπε, την αναγκαία αυτονομία για να εκφράζει ειλικρινή άποψη και να μεταφέρει στον πρωθυπουργό τις πραγματικές ανησυχίες ανθρώπων της αγοράς, συνεργατών και πελατών του, έξω από τον κλειστό κυβερνητικό κύκλο.

Τέλος, χαρακτήρισε ύβρη το να παραπονιούνται οι πολιτικοί για την πίεση του έργου τους, όταν υπάρχουν πολίτες που εργάζονται σε δύο και τρεις δουλειές για να αντεπεξέλθουν.

Εκλογικός ορίζοντας, αυτοδυναμία και δημογραφική πρόκληση



Όσον αφορά τον πολιτικό σχεδιασμό, ο υφυπουργός επανέλαβε ότι οι επόμενες εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν στο τέλος της τετραετίας, το 2027. Τόνισε ότι η καθιέρωση σταθερών εκλογικών κύκλων αποτελεί κατάκτηση για τη χώρα, καθώς επιτρέπει στους πολίτες να αξιολογούν τις κυβερνήσεις με βάση το συνολικό τους έργο.

«Θεωρώ ότι μπορούμε να καταφέρουμε την αυτοδυναμία, γιατί στις εκλογές οι πολίτες συγκρίνουν πραγματικές, χειροπιαστές εναλλακτικές», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, χαρακτηρίζοντας τον στόχο εφικτό. Εξήγησε ότι, παρότι οι δημοσκοπήσεις τοποθετούν αυτή την περίοδο τη Νέα Δημοκρατία κοντά στο 30%-31%, δηλαδή 5 έως 7 μονάδες κάτω από το όριο της αυτοδυναμίας —ανάλογα με το ποσοστό των κομμάτων που μένουν εκτός Βουλής— η κάλυψη αυτής της απόστασης είναι, κατά την άποψή του, απολύτως ρεαλιστική.

Αντίθετα, χαρακτήρισε τις προτάσεις της αντιπολίτευσης είτε ουτοπικές ως προς τις πολιτικές συνεργασίες —καθώς ορισμένα στελέχη δεν αποκλείουν σύμπραξη ακόμη και με την Πλεύση Ελευθερίας— είτε ακοστολόγητες ως προς τα οικονομικά τους προγράμματα.

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να μειώνει το δημόσιο χρέος, ώστε να μην μεταφέρει τα βάρη στις επόμενες γενιές, όπως, σύμφωνα με τον ίδιο, συνέβη με τις πολιτικές από τη δεκαετία του ’80 και μετά. Παράλληλα, προωθεί μεταρρυθμίσεις, όπως η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων και η επέκταση του ψηφιακού κράτους.

Ειδική αναφορά έκανε στο δημογραφικό πρόβλημα, χαρακτηρίζοντάς το ως το μεγαλύτερο ζήτημα της χώρας. Προειδοποίησε ότι, αν το πολιτικό σύστημα δεν καταφέρει να περιορίσει τις συνέπειές του, θα έχει αποτύχει συνολικά.

Συνδέοντας το δημογραφικό με τη στεγαστική κρίση, αναφέρθηκε στα φορολογικά μέτρα στήριξης των νέων, όπως ο μηδενικός φόρος εισοδήματος για νέους έως 25 ετών με εισόδημα έως 20.000 ευρώ, ο χαμηλός συντελεστής 9% έως τα 30 έτη και η μείωση της προκαταβολής φόρου στο 50%. Τόνισε την ανάγκη να αποκτήσουν ξανά οι νέοι ηλικίας 30-40 ετών τη δυνατότητα αγοράς κατοικίας και δημιουργίας οικογένειας, μέσα από πολιτικές ειλικρίνειας και όχι ψεύτικων υποσχέσεων.

Πολιτικός πολιτισμός, πολιτικές εξελίξεις και καθημερινότητα



Σχολιάζοντας την επικαιρότητα και το επεισόδιο μεταξύ των στελεχών Άννας Παπαδοπούλου και Δημήτρη Κωνσταντόπουλου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι τέτοιες συμπεριφορές είναι απαράδεκτες και πρέπει να αποκηρύσσονται από τα κόμματα.

Άσκησε κριτική στην τοξικότητα του δημόσιου λόγου, υπενθυμίζοντας ακραία περιστατικά της τελευταίας τετραετίας: τη σύνδεση του πρωθυπουργού με απώλειες ανθρώπινων ζωών από αρχηγούς κομμάτων, τις κατηγορίες περί «ενορχηστρωτή συγκάλυψης», καθώς και την προσβολή της μνήμης του νεκρού μηχανοδηγού της τραγωδίας των Τεμπών εντός της Βουλής από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας. Εξέφρασε την ευχή η προεκλογική περίοδος να διεξαχθεί με πολιτισμένο τρόπο και με πολιτικά επιχειρήματα.

Αναφερόμενος στα σενάρια περί ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε τη συζήτηση προσωρινά άκαιρη. Παραδέχθηκε ότι η ίδρυση νέου κόμματος από έναν πρώην πρωθυπουργό, που τιμήθηκε από την παράταξη, δεν θα ήταν ευχάριστη εξέλιξη. Εκτίμησε, ωστόσο, ότι οι πολίτες, έχοντας την εμπειρία των χρόνων της κρίσης, δεν πρόκειται να εμπιστευτούν ξανά μονοπρόσωπα κόμματα ή σχηματισμούς διαμαρτυρίας.

Κλείνοντας τη συνέντευξη, ο Παύλος Μαρινάκης μίλησε για την προσωπική του ζωή εκτός πολιτικής. Όπως ανέφερε, αφιερώνει τον ελεύθερο χρόνο του στη σύζυγο και το παιδί του, καθώς και σε στενούς φίλους. Παρακολουθεί αγώνες ποδοσφαίρου και μπάσκετ και τηλεοπτικές σειρές, ενώ απολαμβάνει τις οικογενειακές βόλτες.

Υπογράμμισε, τέλος, ότι κυκλοφορεί άνετα και χωρίς φόβο ανάμεσα στους πολίτες, με την ελάχιστη προβλεπόμενη συνοδεία. Όπως είπε, μεγάλωσε σε οικογένεια της μεσαίας τάξης και πολιτεύεται με πρωταρχικό μέλημα τη στήριξη των ανθρώπων της μεσαίας τάξης.

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