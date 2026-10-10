Θάνατος Μαζωνάκη: Τι κατέγραψαν οι έλεγχοι του ΙΣΑ στην Καρνεάδου - Τα έγγραφα που «σκάναραν»

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Οι έλεγχοι του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) στο ιατρείο του κατηγορούμενου γιατρού για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, στο Κολωνάκι, οι παρατηρήσεις για τον ιατρικό εξοπλισμό και τα έγγραφα που κατατέθηκαν σχεδόν έναν χρόνο αργότερα βρέθηκαν στο επίκεντρο ρεπορτάζ της εκπομπής του ΣΚΑΪ «Ρεπορτάζ στις 10».

Σύμφωνα με τα στοιχεία και τα έγγραφα που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή, η υπόθεση περιλαμβάνει διαδοχικές ενέργειες από τον Ιούλιο του 2025 έως τον Ιούλιο του 2026, με επίκεντρο τη φυγόκεντρο που εντοπίστηκε στο ιατρείο, τους ελέγχους των αρμόδιων οργάνων και την προσκόμιση δικαιολογητικών στον ΙΣΑ.

25 Ιουλίου 2025: Ο πρώτος έλεγχος και η φυγόκεντρος

Η καταγραφή των ενεργειών ξεκινά στις 25 Ιουλίου 2025, όταν πραγματοποιήθηκε ο πρώτος έλεγχος στο ιατρείο. Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν, οι ελεγκτές εντόπισαν μηχάνημα φυγοκέντρου και ζήτησαν την απομάκρυνσή του. Το συγκεκριμένο εύρημα αποτέλεσε ένα από τα βασικά σημεία της υπόθεσης, καθώς συνδέεται με τις μεταγενέστερες ενέργειες και τα έγγραφα που υποβλήθηκαν στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.

17 Σεπτεμβρίου 2025: Νέος έλεγχος, αλλά το ιατρείο ήταν κλειστό

Στις 17 Σεπτεμβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε νέος έλεγχος από τον ΙΣΑ. Όπως αναφέρθηκε στο ρεπορτάζ, οι ελεγκτές μετέβησαν στο ιατρείο περίπου στις 19:30, ωστόσο το βρήκαν κλειστό.

Το συγκεκριμένο περιστατικό καταγράφεται στη χρονολογική ακολουθία των ελέγχων, χωρίς από μόνο του να αποσαφηνίζει τι είχε συμβεί με τον εξοπλισμό ή ποια ήταν η κατάσταση του ιατρείου κατά τις υπόλοιπες επισκέψεις.

21 Ιουλίου 2026: Τα δικαιολογητικά για τον εξοπλισμό

Στις 21 Ιουλίου 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, υποβλήθηκε στον ΙΣΑ έγγραφο από την πλευρά των γιατρών. Στο έγγραφο περιλαμβάνονταν το τιμολόγιο αγοράς αναπληρωματικού φυγοκεντρικού μηχανήματος, καθώς και το πιστοποιητικό συμμόρφωσης του προϊόντος.

Η κατάθεση των συγκεκριμένων δικαιολογητικών προσθέτει ένα ακόμη στοιχείο στην υπόθεση, καθώς αφορά την αγορά του εξοπλισμού και την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης του προϊόντος.

Τα έγγραφα που παρουσιάστηκαν αποτυπώνουν τρεις βασικούς σταθμούς: τον πρώτο έλεγχο στις 25 Ιουλίου 2025, τη δεύτερη επίσκεψη στις 17 Σεπτεμβρίου 2025, όταν το ιατρείο βρέθηκε κλειστό, και την υποβολή δικαιολογητικών στις 21 Ιουλίου 2026.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι τι ακριβώς καταγράφηκε σε κάθε έλεγχο, ποια έγγραφα είχαν ζητηθεί και πότε προσκομίστηκαν, καθώς και ποια ήταν η συνέχεια των ενεργειών του ΙΣΑ.

Πηγή: reader.gr

Διαβάστε επίσης

Υπoυργείο Παιδείας: Συμπληρωματικές προσλήψεις 2.096 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Θεσσαλονίκη: Tρεις ανήλικοι xτύπησαν και έκλεψαν χρήματα από δύο παιδιά