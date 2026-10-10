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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Λήξη συναγερμού για τον 65χρονο - Είχε χαλάσει... το κινητό του

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clock 13:41 | 10/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Tόμας Μπέχερτ βρέθηκε σώος και αβλαβής στην Κρήτη μετά από μέρες σιωπής και μεγάλης αγωνίας για την οικογένειά του, τα μέλη της οποίας έκαναν έκκληση μέσω social media.

Η λύση στο μυστήριο δόθηκε όταν ο ίδιος ο 65χρονος κάλεσε τον ανιψιό του. Όπως αποκαλύφθηκε, μια σοβαρή βλάβη στη συσκευή του τηλεφώνου του ήταν ο μοναδικός λόγος που είχε αποκοπεί κάθε επικοινωνία με τους δικούς του ανθρώπους. 

Πλέον, ο Tόμας συνεχίζει τις διακοπές του στο νησί.

Το χρονικό της υπόθεσης ξεκίνησε στα τέλη Σεπτεμβρίου από τη Γεωργιούπολη Χανίων, όταν ο 65χρονος είχε προγραμματίσει ένα ταξίδι προς τα ανατολικά του νησιού, όμως ξαφνικά χάθηκε κάθε επικοινωνία μαζί του.

Το γεγονός αυτό σήμανε συναγερμό στους συγγενείς του, καθώς η καθημερινή λήψη των φαρμάκων του ήταν ζωτικής σημασίας για την υγεία του.

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