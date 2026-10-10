Κρήτη: Λήξη συναγερμού για τον 65χρονο - Είχε χαλάσει... το κινητό του

Ο Tόμας Μπέχερτ βρέθηκε σώος και αβλαβής στην Κρήτη μετά από μέρες σιωπής και μεγάλης αγωνίας για την οικογένειά του, τα μέλη της οποίας έκαναν έκκληση μέσω social media.
Η λύση στο μυστήριο δόθηκε όταν ο ίδιος ο 65χρονος κάλεσε τον ανιψιό του. Όπως αποκαλύφθηκε, μια σοβαρή βλάβη στη συσκευή του τηλεφώνου του ήταν ο μοναδικός λόγος που είχε αποκοπεί κάθε επικοινωνία με τους δικούς του ανθρώπους.
Πλέον, ο Tόμας συνεχίζει τις διακοπές του στο νησί.
Το χρονικό της υπόθεσης ξεκίνησε στα τέλη Σεπτεμβρίου από τη Γεωργιούπολη Χανίων, όταν ο 65χρονος είχε προγραμματίσει ένα ταξίδι προς τα ανατολικά του νησιού, όμως ξαφνικά χάθηκε κάθε επικοινωνία μαζί του.
Το γεγονός αυτό σήμανε συναγερμό στους συγγενείς του, καθώς η καθημερινή λήψη των φαρμάκων του ήταν ζωτικής σημασίας για την υγεία του.
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