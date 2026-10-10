Καύσιμα: Το diesel ξανακερδίζει τη βενζίνη στην τιμή, αλλά έρχονται ανατροπές στην αντλία

Το πετρέλαιο κίνησης ξανακερδίζει τη μάχη της τιμής απέναντι στη βενζίνη, αλλά το προβάδισμά του κινδυνεύει να αποδειχθεί βραχύβιο. Μετά από μια περίοδο κατά την οποία το diesel είχε φτάσει ακόμη και σε σημείο να ξεπερνάει την αμόλυβδη, η διαφορά έχει ανοίξει ξανά υπέρ του, αγγίζοντας τα 7 λεπτά ανά λίτρο.

Ωστόσο, η ελληνική αγορά αναμένει νέο κύμα ανατιμήσεων από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να εκτιμάται ότι θα καταγραφούν στο πετρέλαιο κίνησης. Και ενώ οι οδηγοί ετοιμάζονται για νέες επιβαρύνσεις, τα νοικοκυριά μετρούν αντίστροφα για την πρεμιέρα του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου.

Το σκηνικό παραμένει ρευστό και στις διεθνείς αγορές. Το Brent κινήθηκε την Παρασκευή κοντά στα 104 δολάρια το βαρέλι, με τις τιμές να υποχωρούν οριακά μετά τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ότι οι ΗΠΑ δεν σχεδιάζουν νέα στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Ο Τραμπ έκανε παράλληλα λόγο για «παραγωγικές συνομιλίες» με την Τεχεράνη, περιορίζοντας προσωρινά τις ανησυχίες για την προσφορά πετρελαίου.

Βενζίνη και diesel: Πώς γύρισε το παιχνίδι στην αντλία

Η ανατροπή στην ελληνική αγορά αποτυπώνεται καθαρά στα τελευταία στοιχεία των τιμών. Στις 29 Σεπτεμβρίου, η πανελλαδική μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων ήταν 2,207 ευρώ το λίτρο, ενώ το diesel είχε φτάσει τα 2,214 ευρώ, ξεπερνώντας οριακά τη βενζίνη. Μέσα σε λιγότερο από δύο εβδομάδες, η εικόνα άλλαξε. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξης, η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώθηκε στα 2,202 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης υποχώρησε στα 2,135 ευρώ.

Έτσι, ενώ η βενζίνη έχασε μόλις μισό λεπτό ανά λίτρο, το diesel υποχώρησε κατά 7,9 λεπτά, περνώντας από την οριακά ακριβότερη θέση σε μια διαφορά 6,7 λεπτών κάτω από την αμόλυβδη.

Για έναν οδηγό που γεμίζει ρεζερβουάρ 50 λίτρων, η σημερινή διαφορά μεταφράζεται σε περίπου 3,35 ευρώ χαμηλότερο κόστος ανεφοδιασμού σε σχέση με την ίδια ποσότητα βενζίνης. Πρόκειται βεβαίως για μια σύγκριση τιμών και όχι για συνολικό υπολογισμό του κόστους χρήσης των δύο τύπων οχημάτων.

Το ερώτημα είναι πόσο θα διατηρηθεί αυτό το προβάδισμα του diesel. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ελληνικής αγοράς, από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένονται αυξήσεις τόσο στις χονδρικές τιμές της βενζίνης όσο και του diesel, με το δεύτερο να δέχεται τις ισχυρότερες πιέσεις. Εφόσον επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις, η ψαλίδα που άνοιξε τις τελευταίες ημέρες θα αρχίσει και πάλι να κλείνει.

Γιατί το diesel παραμένει στο επίκεντρο των πιέσεων

Πίσω από τις διακυμάνσεις των τιμών βρίσκεται μια διεθνής αγορά στην οποία το πετρέλαιο κίνησης εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πιο πιεσμένα καύσιμα. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, οι επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια και οι περιορισμένες εξαγωγές διυλισμένων προϊόντων έχουν δημιουργήσει ελλείψεις που δεν υποχωρούν με την ίδια ταχύτητα με τις τιμές του αργού πετρελαίου.

Σύμφωνα με ανάλυση της S&P Global Energy, η προσφορά diesel παραμένει ιδιαίτερα περιορισμένη, ακόμη και καθώς οι ροές αργού πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο ανακάμπτουν. Ο Mark Senn, ανώτερο στέλεχος της Phillips 66 με αρμοδιότητα το διεθνές εμπόριο, επισήμανε ότι οι διαταραχές στη Μέση Ανατολή συμπίπτουν με τη μειωμένη παραγωγή των ρωσικών διυλιστηρίων και τις χαμηλότερες εξαγωγές καυσίμων από την Κίνα, διατηρώντας την αγορά υπό έντονη πίεση.

Το μέγεθος του προβλήματος αποτυπώνεται και στα στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA). Σύμφωνα με την έκθεση του Σεπτεμβρίου, οι καθαρές εξαγωγές diesel από τις χώρες του Περσικού Κόλπου είχαν περιοριστεί τον Αύγουστο σε περίπου 390.000 βαρέλια ημερησίως, δηλαδή μόλις στο ένα τέταρτο των επιπέδων πριν από τον πόλεμο. Συνολικά, οι εξαγωγές diesel από τον Περσικό Κόλπο και τη Ρωσία ήταν μειωμένες κατά 1,6 εκατ. βαρέλια ημερησίως σε σχέση με τον Φεβρουάριο.

Η στενότητα αυτή εξηγεί γιατί το diesel μπορεί να δέχεται ισχυρότερες πιέσεις ακόμη και όταν το Brent υποχωρεί. Παράλληλα, η αναμενόμενη επανέναρξη των κινεζικών εξαγωγών διυλισμένων καυσίμων μετά την προσωρινή διακοπή τους λόγω της Golden Week ενδέχεται να προσφέρει κάποια ανακούφιση, χωρίς όμως να ανατρέπει άμεσα τις συνθήκες περιορισμένης προσφοράς.

Για την ελληνική αγορά, η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς το diesel δεν αφορά μόνο τα επιβατικά αυτοκίνητα αλλά και τις εμπορευματικές μεταφορές, τις διανομές και μεγάλο μέρος της επαγγελματικής δραστηριότητας. Κάθε νέα αύξηση στην τιμή του επιβαρύνει άμεσα το κόστος μετακίνησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Πόσο κοστίζουν σήμερα τα καύσιμα στην Ελλάδα

Λίγο πριν από τον νέο γύρο ανατιμήσεων, οι τιμές στα ελληνικά πρατήρια παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, με σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας.

Η πανελλαδική μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων διαμορφώνεται στα 2,202 ευρώ το λίτρο, ενώ η αμόλυβδη 100 οκτανίων φτάνει τα 2,453 ευρώ. Το diesel κίνησης βρίσκεται στα 2,135 ευρώ και το υγραέριο κίνησης στα 1,080 ευρώ. Στην Αττική, η αμόλυβδη 95 οκτανίων πωλείται κατά μέσο όρο στα 2,181 ευρώ το λίτρο και το diesel στα 2,110 ευρώ. Στη Θεσσαλονίκη, οι αντίστοιχες τιμές διαμορφώνονται στα 2,180 και 2,115 ευρώ. Η εικόνα είναι αρκετά διαφορετική στα νησιά. Στις Κυκλάδες, η μέση τιμή της αμόλυβδης φτάνει τα 2,433 ευρώ το λίτρο και του diesel τα 2,381 ευρώ, επίπεδα σημαντικά υψηλότερα από τον πανελλαδικό μέσο όρο. Οι τιμές αυτές αποτελούν την αφετηρία για τις νέες αναπροσαρμογές που αναμένει η αγορά τις επόμενες ημέρες.

Πετρέλαιο θέρμανσης: Πρεμιέρα στις 15 Οκτωβρίου με στόχο κάτω από 1,75 ευρώ

Την ώρα που βενζίνη και diesel ετοιμάζονται για νέες αυξήσεις, ανοίγει και η αγορά του πετρελαίου θέρμανσης, με την πρώτη ημέρα διάθεσης να έχει οριστεί για την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου.

Η κυβέρνηση επιδιώκει η τιμή εκκίνησης να παραμείνει κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, με συνδυαστική παρέμβαση του Δημοσίου και των διυλιστηρίων. Το τελικό αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί από το ύψος της ενίσχυσης, αλλά και από τις τιμές που θα επικρατούν στη διεθνή αγορά τις ημέρες πριν από την έναρξη της διάθεσης.

Η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή στις 7 Οκτωβρίου προβλέπει κρατική επιδότηση για τις ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθούν στην εγχώρια αγορά από τις 15 έως και τις 31 Οκτωβρίου 2026.

Η επιδότηση θα εφαρμόζεται στην αρχή της εφοδιαστικής αλυσίδας, μέσω των διυλιστηρίων και των επιχειρήσεων εισαγωγής, ώστε να μεταφέρεται στην τελική τιμή πώλησης και να μην απαιτείται ξεχωριστή διαδικασία επιστροφής χρημάτων για τον καταναλωτή.

Παράλληλα, προβλέπεται δυνατότητα παράτασης ή αναπροσαρμογής του μέτρου, εφόσον οι συνθήκες στην αγορά το καταστήσουν αναγκαίο.

Πηγή: insider.gr

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