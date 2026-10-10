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ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

Πολάκης: Ο Γεωργιάδης αντί να ελέγξει τα ψευτοϊατρικά παραμάγαζα φτιάχνει θεσμικό πλαίσιο για να τα καλύψει

Γωεργιάδης Πολάκης
clock 13:15 | 10/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Την  απόφαση του Υπουργού Υγείας για σύσταση «Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για τη δημιουργία ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου που θα διέπει τις πράξεις, ιατρικές ή μη, αντιγήρανσης και μακροβιότητας», μετά το σάλο που ξέσπασε με αφορμή τον θάνατο του Γ. Μαζωνάκη, καυτηριάζει ο Τομεάρχης Υγείας και Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Παύλος Πολάκης.

Όπως επισημαίνει ο Π. Πολάκης, «ο Άδωνης Γεωργιάδης παραδέχεται στεγνά πως η μέχρι τώρα εκρηκτική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, αυτών των "Κέντρων Αγυρτείας" έγινε εντελώς παράνομα, χωρίς καμιά νομιμοποίηση πατώντας πάνω στην κατάργηση των ελεγκτικών μηχανισμών του ΣΕΥΥΠ που η Νέα Δημοκρατία έκανε το 2019-20».

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά ο Τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, «το "Ιατρείο Ευζωίας και τρόπου ζωής" της φυσίατρου κυρίας Καλαϊτζή, συζύγου του υπουργού Χατζηδάκη, στο Κολωνάκι, που στα εγκαίνιά του παρευρέθηκε η μισή κυβέρνηση, είναι παράνομο, δεν στηρίζεται πουθενά και λειτουργεί χωρίς κανένα θεσμικό πλαίσιο» και θέτει το ερώτημα: «Αυτούς πάει να σώσει ο κ. Γεωργιάδης;».

Ο Π. Πολάκης καλεί, επιπλέον, τους γιατρούς που δέχτηκαν να συμμετέχουν σε αυτήν την επιτροπή του Αδ. Γεωργιάδη, να παραιτηθούν «αν θέλουν να διατηρήσουν τη στοιχειώδη σοβαρότητά τους», αλλιώς θα αποτελέσουν «μέρος του σχεδίου των ιδιωτικών συμφερόντων που κάνει ντελίβερι ο Γεωργιάδης!».

 Ο Τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επισημαίνει πως πριν από οποιοδήποτε «θεσμικό πλαίσιο», «πρέπει να προηγηθεί ο έλεγχος, το κλείσιμο και η ποινική τιμωρία αυτών που μέχρι σήμερα λειτουργούν χωρίς καμιά νομιμοποίηση πουλώντας "νερό καματερού" και "καθαρισμούς από παράσιτα στο αίμα" τάζοντας "αιώνια νεότητα και μακροζωία"».

 Και σημειώνει, απευθυνόμενος στον υπουργό Υγείας: «Άλλο πράγμα η Γηριατρική και άλλο η αντιγήρανση. Άλλο η επιστήμη και άλλο η μαγεία. Άλλο οι γιατροί και άλλο οι τσαρλατάνοι!»

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