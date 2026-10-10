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ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ρωσική επίθεση με κατευθυνόμενες βόμβες στη Ζαπορίζια – Νεκροί, ανάμεσά τους και παιδιά

ουκρανία
clock 12:14 | 10/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τουλάχιστον 8 άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία παιδιά, έχασαν τη ζωή τους σήμερα το πρωί σε ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια, στη νότια Ουκρανία.

Τον απολογισμό των νεκρών ανακοίνωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης της Ζαπορίζια, Μιχαΐλο Σεμίκιν.

Την ίδια ώρα, ομάδες διασωστών ψάχνουν και για άλλους ανθρώπους που μπορεί να έχουν εγκλωβιστεί στα ερείπια κτιρίων.

Ο περιφερειακός κυβερνήτης της Ζαπορίζια πρόσθεσε ότι άλλοι 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην επίθεση αυτή, από την οποία επλήγησαν ταυτοχρόνως διάφορες τοποθεσίες τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

Τουλάχιστον 16 άτομα τραυματίστηκαν, πρόσθεσε, ενώ 12 αγνοούνται στην επίθεση αυτή από την οποία επλήγησαν ταυτοχρόνως διάφορες τοποθεσίες τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

Σύμφωνα με την ουκρανική αστυνομία, η Ρωσία στοχοθέτησε κατοικημένες περιοχές της πόλης με «πέντε κατευθυνόμενες βόμβες που ρίχνονται από αεροσκάφη».

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