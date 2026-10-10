Ουκρανία: Ρωσική επίθεση με κατευθυνόμενες βόμβες στη Ζαπορίζια – Νεκροί, ανάμεσά τους και παιδιά

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Τουλάχιστον 8 άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία παιδιά, έχασαν τη ζωή τους σήμερα το πρωί σε ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια, στη νότια Ουκρανία.



Τον απολογισμό των νεκρών ανακοίνωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης της Ζαπορίζια, Μιχαΐλο Σεμίκιν.

Russia killed eight people in Zaporizhzhia last night, three of them kids. 16 more injured, three kids among them, as well. 12 more people are missing. The search and rescue operation continues. https://t.co/4gFBh4oCMk — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 10, 2026

Την ίδια ώρα, ομάδες διασωστών ψάχνουν και για άλλους ανθρώπους που μπορεί να έχουν εγκλωβιστεί στα ερείπια κτιρίων.

⚡️The number of deaths from airstrikes on Zaporizhzhia has risen to 8, including 3 children. The fate of another 12 people remains unknown, — OVA. 👉 Follow @blyskavka_ua https://t.co/G77ZfbmyJV — BLYSKAVKA | Ukraine News (@blyskavka_ua) October 10, 2026

Ο περιφερειακός κυβερνήτης της Ζαπορίζια πρόσθεσε ότι άλλοι 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην επίθεση αυτή, από την οποία επλήγησαν ταυτοχρόνως διάφορες τοποθεσίες τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

Τουλάχιστον 16 άτομα τραυματίστηκαν, πρόσθεσε, ενώ 12 αγνοούνται στην επίθεση αυτή από την οποία επλήγησαν ταυτοχρόνως διάφορες τοποθεσίες τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

Σύμφωνα με την ουκρανική αστυνομία, η Ρωσία στοχοθέτησε κατοικημένες περιοχές της πόλης με «πέντε κατευθυνόμενες βόμβες που ρίχνονται από αεροσκάφη».

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