Το σχόλιο Τραμπ για Γκιλφόιλ – Έρευνα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τις 100.000 δολάρια

Να σχολιάσει επί του θέματος που έχει προκύψει με την πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, μετά το τελευταίο δημοσίευμα της εφημερίδας Wall Street Journal, που αφορά καταγγελίες πρώην πολιτευτή του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, κλήθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο την Παρασκευή (9/10), καθ’ οδόν προς μια προεκλογική συγκέντρωση στη Συρακούσα της Νέας Υόρκης, όταν ένας δημοσιογράφος προσπάθησε να ρωτήσει τον πρόεδρο για το θέμα, ο Ντόναλντ Τραμπ τον διέκοψε: «Μόλις το έμαθα. Κρίμα. Εννοώ, δεν ξέρω. Είναι, είναι πρέσβειρα. Ε, μόλις άκουσα λίγα πράγματα γι’ αυτό. Δεν ξέρω και πολλά, αλλά ήταν πάντα πολύ ευγενική».

Q: Do you know about the reports about Kimberly Guilfoyle, your ambassador to Greece? TRUMP: I just heard about it. It's too bad. I mean, I don't know. She's an ambassador. I just heard a little bit about it. I don't know too much, but she always very nice. https://t.co/B1BZN0D6nw — Aaron Rupar (@atrupar) October 9, 2026

Νωρίτερα, για το ίδιο ζήτημα ρωτήθηκε και ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς, λέγοντας: «Κοιτάξτε, πρόκειται για καταγγελίες και αυτό που λέω πάντα είναι ότι δεν δικάζουμε τους ανθρώπους στο δικαστήριο της κοινής γνώμης, αλλά στα δικαστήρια. Έχω δει ότι ο Eric Deters κατηγόρησε την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, την οποία γνωρίζω εδώ και πολύ καιρό.

Κοιτάξτε, είναι κατηγορίες. Δεν μπορείς να παίρνεις μηνύματα που φέρονται να έχουν ανταλλαγεί μεταξύ ατόμων, ή την εκδοχή ενός ατόμου, και να λες: “Α, εξαιτίας αυτού, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ είναι ένοχη”.

Νομίζω ότι αυτό είναι παράλογο. Ας δούμε ποια είναι τα πραγματικά περιστατικά. Ας δούμε ποια είναι η αλήθεια. Και προφανώς, αν συνέβη κάτι κακό, τότε οι υπεύθυνοι πρέπει να υποστούν τις συνέπειες».

Σύμφωνα με πληροφορίες του NBC, που επικαλείται δύο άτομα με γνώση του θέματος, η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα και η πρεσβεία που διευθύνει αποτελούν αντικείμενο έρευνας από το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την εν λόγω υπόθεση.

Υπενθυμίζεται πως, σύμφωνα πάντα με τη Wall Street Journal, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ προετοιμαζόταν για την ακρόαση στο Κογκρέσο σχετικά με την επικύρωση του διορισμού της ως πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, όταν απευθύνθηκε σε έναν χρηματοδότη του Τραμπ με ένα επείγον αίτημα: Χρειαζόταν 100.000 δολάρια, τα οποία, όπως είπε, χρωστούσε στην American Express — και ήθελε να τα λάβει με τρόπο που να μην αφήνει ίχνη.

«Δε θα εμφανιστεί πουθενά αν μεταβιβάσεις τα χρήματα στην American Express» έγραψε μέσω της εφαρμογής Signal, σύμφωνα με μηνύματα που εξέτασε η Wall Street Journal. «Σε παρακαλώ» πρόσθεσε.

Επί μήνες, η Γκίλφοϊλ συνομιλούσε με τον Ερικ Ντίτερς, πρώην υποψήφιο για το Κογκρέσο από το Κεντάκι, ο οποίος ζητούσε τη βοήθειά της για να προσεγγίσει τη νέα κυβέρνηση Τραμπ σχετικά με προσωπικές φορολογικές και νομικές του υποθέσεις — και της είχε υποσχεθεί πληρωμές που θα έφταναν έως και το 1 εκατ. δολάρια, εφόσον πετύχαινε.

Ως πρώην αρραβωνιαστικιά του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, η Γκιλφόιλ προσφέρθηκε, σύμφωνα με τον Ντίτερς και τα μηνύματα που εξέτασε η Journal, να αξιοποιήσει την επιρροή της. Του προώθησε τα μηνύματα που είχε στείλει στον νέο επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικών Εσόδων (IRS) και τον ενημέρωνε για τις προσπάθειές της να ασκήσει πιέσεις στο υπουργείο Δικαιοσύνης για λογαριασμό του.

Όμως πλησίαζε η ακρόαση για την επικύρωση του διορισμού της και, όπως του είπε, χρειαζόταν να μειώσει το υπόλοιπο της πιστωτικής της κάρτας πριν από αυτήν.

«Αγάπη μου, σε παρακαλώ, πρέπει να το τακτοποιήσεις σήμερα για μένα», έγραψε στον Ντίτερς, προσθέτοντας ένα emoji με ενωμένες παλάμες και επισυνάπτοντας ένα PDF με οδηγίες πληρωμής λογαριασμού από την American Express. «Μπορείς απλώς να το στείλεις εδώ», έγραψε στις 3 Ιουλίου 2025, λίγες ημέρες πριν από την ακρόαση της 9ης Ιουλίου.

Ο Ντίτερς τελικά δεν έκανε την πληρωμή, λέγοντας στη Γκιλφόιλ ότι κάτι τέτοιο θα του κόστιζε τον γάμο του. Ωστόσο, η μεταξύ τους ανταλλαγή μηνυμάτων, μέρος εκατοντάδων μηνυμάτων, ηλεκτρονικών επιστολών και επιστολών που εξέτασε η Journal, εγείρει ερωτήματα.

Ο Τζέσι Μπινόλ, δικηγόρος της Γκιλφόιλ, δήλωσε ότι η πρέσβειρα αμφισβητεί τη γνησιότητα των μηνυμάτων, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Είπε ότι είχε πληρωθεί για να μιλήσει σε εκδηλώσεις πριν από τον διορισμό της και ότι «της οφειλόταν ένα υπόλοιπο για τα ταξίδια και τη στήριξη αυτών των πατριωτικών εκδηλώσεων». Ο Ντίτερς δήλωσε ότι δεν χρωστούσε τίποτα στην Γκιλφόιλ.

Εκπρόσωπος της αμερικανικής πρεσβείας δήλωσε: «Η πορεία της Γκιλφόιλ, εντός και εκτός δημόσιας υπηρεσίας, καθοδηγείται από βαθιές και σταθερές αξίες. Υποβλήθηκε σε πλήρη έλεγχο από τη διακομματική Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας και πήρε την έγκριση της Γερουσίας των ΗΠΑ. Η πρέσβειρα παραμένει προσηλωμένη στην εκπροσώπηση του αμερικανικού λαού με αφοσίωση και ακεραιότητα».

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