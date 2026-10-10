Ηράκλειο: Παρουσιάζεται το βιβλίο "ΠΡΟΛΗΨΗ. Ταξική προσέγγιση της υγειονοµικής ανισότητας"

Οι Κομματικές Οργανώσεις Υγείας Ηρακλείου ΚΚΕ διοργανώνουν το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026 στις 19:00, στην αίθουσα Ανδρόγεω (οδό Ανδρόγεω 2, 2ος όροφος), Εκδήλωση – παρουσίαση του βιβλίου του Τμήματος Υγείας – Πρόνοιας του ΚΚΕ με τίτλο «ΠΡΟΛΗΨΗ. Ταξική προσέγγιση της υγειονοµικής ανισότητας» με ομιλητή τον Γιώργο Σιδέρη, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και πρόεδρο της Ένωσης Νοσοκομειακών γιατρών Αθήνας.

• Τι σημαίνει πραγματικά ολοκληρωμένη πρόληψη; Περιορίζεται στις ατομικές συμβουλές και στις οδηγίες για τον τρόπο ζωής;



• Ποιος πρέπει να έχει την ευθύνη και τα μέσα για την εφαρμογή της;



• Ποιες είναι οι ανάγκες που πρέπει να υπηρετεί ένα σύγχρονο σύστημα Υγείας;



• Σε ποιο σύστημα είναι πραγματικά εφικτό να υπάρξει ένα σύστημα υγείας προσανατολισμένο στην πρόληψη και στην κάλυψη των αναγκών των ασθενών;

Image

Η έκδοση φωτίζει τη σημασία της πρόληψης ως αναπόσπαστου στοιχείου της προστασίας και προαγωγής της υγείας, αναδεικνύοντας τις σύγχρονες δυνατότητες που προσφέρει η επιστημονική και τεχνολογική πρόοδος, αλλά και τα εμπόδια που δημιουργεί η εμπορευματοποίηση της Υγείας. Εξετάζει πώς η εργασία, η διατροφή, η κατοικία, το περιβάλλον, το επίπεδο διαβίωσης και η πρόσβαση στις υπηρεσίες Υγείας διαμορφώνουν τις συνθήκες υγείας. Συνδέει τις ταξικές αντιθέσεις με τις υγειονομικές ανισότητες και εξετάζει πώς οι όροι ζωής επηρεάζουν την έκθεση σε κινδύνους για την υγεία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σχολικές εκδρομές: Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για μαθητές, λεωφορεία και χώρους επίσκεψης

ΕΛΣΤΑΤ: «Σκαρφάλωσε» στο 5% ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο – Μεγάλες ανατιμήσεις σε καύσιμα και ενοίκια

Έρχεται η «Τράπεζα Αξιών Ακινήτων» - Έρχονται αυτόματες αυξήσεις στις αντικειμενικές αξίες