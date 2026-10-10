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ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός στον Παναμά: Η στιγμή που κτίρια καταρρέουν (βίντεο)

Σεισμός στον Παναμά
clock 13:56 | 10/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ισχυρό πλήγμα δέχθηκε ο Παναμάς από τον σεισμό των 7,7 Ρίχτερ, ο οποίος προκάλεσε ζημιές σε κτίρια και δρόμους, ενώ σκόρπισε τον πανικό στους κατοίκους. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ μετά την κύρια δόνηση καταγράφηκαν περισσότεροι από 100 μετασεισμοί.

Η δόνηση διήρκεσε περίπου ένα λεπτό και έγινε αισθητή τόσο σε πολλές περιοχές της χώρας όσο και στην πρωτεύουσα, όπου χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν έντρομοι από τα κτίρια. Ο σεισμός έγινε αισθητός και στη γειτονική Κόστα Ρίκα, ενώ σοβαρές ζημιές αναφέρθηκαν στην Πενονομέ και σε άλλες περιοχές.

Ο πρόεδρος του Παναμά, Χοσέ Ραούλ Μουλίνο, επισκέφθηκε την Πενονομέ το απόγευμα και έκανε λόγο για «μεγάλη καταστροφή», επισημαίνοντας ότι σε περιοχές που επλήγησαν περισσότερο ορισμένοι δρόμοι κατέρρευσαν ολοκληρωτικά. Δεν έδωσε, ωστόσο, πληροφορίες για ενδεχόμενα θύματα. Στο μεταξύ, το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε την αναστολή των μαθημάτων, ενώ οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση των συνεπειών του σεισμού.

Διεθνής κινητοποίηση για βοήθεια

Την αλληλεγγύη τους προς τον Παναμά εξέφρασαν οι πρόεδροι της Κολομβίας, του Ισημερινού και της Γουατεμάλας, δηλώνοντας έτοιμοι να συνδράμουν εφόσον χρειαστεί.

Από την πλευρά των ΗΠΑ, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι η χώρα του βρίσκεται στο πλευρό του παναμαϊκού λαού. Παράλληλα, ανακοίνωσε την κινητοποίηση πόρων και προσωπικού, έπειτα από αίτημα των αρχών του Παναμά. Ο νέος σεισμός σημειώνεται έπειτα από ισχυρές σεισμικές δονήσεις που έπληξαν τη Λατινική Αμερική τους προηγούμενους μήνες, με περιστατικά στη Βενεζουέλα τον Ιούνιο και στη δυτική Κολομβία τον Αύγουστο.

*Φωτογραφία: Getty Images

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