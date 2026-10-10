Δήμος Φαιστού: Παραλαβή του εξοπλισμού για το 5ο Mellon Run (εικόνες)

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Πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου η παραλαβή του αθλητικού εξοπλισμού για το 5ο Mellon Run που θα πραγματοποιηθεί αύριο Κυριακή 11 Οκτωβρίου στη Φανερωμένη και διοργανώνεται από τον Σύλλογο ΑμεΑ Γονέων και Φίλων Νότιας Κρήτης «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Φαιστού και υπό την Αιγίδα της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής!

Περίπτερο του 5ου Mellon Run βρίσκεται έξω από το Δημαρχείο Φαιστού στις Μοίρες, προκειμένου όλοι όσοι έχουν δηλώσει συμμετοχή και έχουν εγγραφεί ηλεκτρονικά, να παραλάβουν τον εξοπλισμό τους!!!! Μέλη του ΔΣ του Συλλόγου θα βρίσκονται έξω από το Δημαρχείο Φαιστού μέχρι τις 13:00!

Για όσους δεν προλάβουν να παραλάβουν σήμερα το αθλητικό τους πακέτο θα μπορούν να το παραλάβουν αύριο το πρωί στη Φανερωμένη.

Επίσης θα υπάρχει αύριο Κυριακή 11 Οκτωβρίου ημέρα διεξαγωγής του αγώνα, η δυνατότητα νέων εγγραφών, μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πακέτων αθλητικού εξοπλισμού.

Δέστε τα κορδόνια σας και ελάτε να τρέξουμε και να περπατήσουμε στις ομορφιές της Φανερωμένης!!!

Θα σας περιμένουμε με πλούσιο μπουφέ με παραδοσιακά κρητικά προϊόντα της περιοχής και άφθονη παγωμένη βαρελίσια μπύρα, δωρεάν για όλο τον κόσμο!

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16,6 χιλιόμετρα

Ώρα προσέλευσης 16,6χλμ: 8:30 π.μ. Ώρα εκκίνησης 16,6χλμ: 9:30 π.μ. Μέγιστη διάρκεια 16,6χλμ: 2.30 ώρες Ώρα απονομής 16,6 χλμ.: 12:30 π.μ.

Περιγραφή διαδρομής

16,6χλμ: Η εκκίνηση δίδεται μπροστά από το Πρώην Δημοτικό Σχολείο Φανερωμένης. Θα συνεχίζει με το γύρο του Φράγματος της Φανερωμένης και θα καταλήγει πάλι στα γραφεία του συλλόγου. Μια διαδρομή που θα περιλαμβάνει τρέξιμο στην άσφαλτο αλλά και σε χωματόδρομο, μέσα στη φύση. Τερματισμός στο σημείο εκκίνησης.

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Διακρίσεις – Κατηγορίες για το δρόμο των 16,6χλμ:

1. Γενική κατάταξη Ανδρών-Γυναικών

2. Κατηγορίες Ανδρών: 18 ετών/19-29 ετών/30-39 ετών/40-49 ετών/50-59 ετών/60+

3. Κατηγορίες Γυναικών: 18 ετών/19-29 ετών/30-39 ετών/40-49 ετών/50-59 ετών/60+ Προσοχή : .Όσοι βραβευτούν στην Γενική Κατηγορία δεν θα βραβευτούν ξανά στις ηλικιακές κατηγορίες-.Η ένταξη στην ηλικιακή κατηγορία γίνεται βάση του έτους γέννησης και όχι βάση της ημέρας γέννησης. (πχ γεννημένος 31/12/1992 θα βραβευτεί στην κατηγορία 30-39 )

6,8 χιλιόμετρα

Ώρα προσέλευσης 6,8χλμ: 9:00 π.μ. Ώρα εκκίνησης 6,8χλμ: 9:50 π.μ. Μέγιστη διάρκεια 6,8χλμ: 1.30 ώρες Ώρα απονομής 6,8 χλμ.: 12:30 π.μ.

Περιγραφή διαδρομής

6,8χλμ: Η εκκίνηση δίδεται μπροστά από το Πρώην Δημοτικό Σχολείο Φανερωμένης. Μπορεί να ολοκληρωθεί με τρέξιμο ή ακόμα και με πεζοπορία για εκείνους που προτιμούν να περπατούν και να απολαμβάνουν τη φύση. Τερματισμός στο σημείο εκκίνησης.

Διακρίσεις - Έπαθλα - Κατηγορίες για το δρόμο των 6,8χλμ:

1. Γενική κατάταξη Ανδρών-Γυναικών

2. Κατηγορίες Ανδρών: 18 ετών/19-29 ετών/30-39 ετών/40-49 ετών/50-59 ετών/60+

3. Κατηγορίες Γυναικών: 18 ετών/19-29 ετών/30-39 ετών/40-49 ετών/50-59 ετών/60+

4. Ειδική κατηγορία: ΑΜΕΑ Ανδρών – Γυναικών

Προσοχή : Όσοι βραβευτούν στην Γενική Κατηγορία δεν θα βραβευτούν ξανά στις ηλικιακές κατηγορίες-.Η ένταξη στην ηλικιακή κατηγορία γίνεται βάση του έτους γέννησης και όχι βάση της ημέρας γέννησης. (πχ γεννημένος 31/12/1992 θα βραβευτεί στην κατηγορία 30-39 )

1,9 χιλιόμετρου 100 Μαθητές

Ώρα προσέλευσης 1,9χλμ: 09:30π.μ. Ώρα εκκίνησης 1,9χλμ: 10:00 π.μ. Ώρα απονομής 1,9χλμ: μόλις τερματίζει κάθε μαθητής.

Περιγραφή διαδρομής 1,9χλμ: Η εκκίνηση δίδεται μπροστά από το Πρώην Δημοτικό Σχολείο Φανερωμένης.

Θα συνεχίζει κατά μήκος του κεντρικού δρόμου του χωριού Φανερωμένης και θα καταλήγει πάλι στα γραφεία του συλλόγου. Τερματισμός στο σημείο εκκίνησης.

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