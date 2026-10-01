Μαρκουλάκης: "Δεν έχω κανένα απωθημένο και σήμερα να πέθαινα"

Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Πρωινό» όπου μίλησε για την καριέρα και τους φόβους του.

«Ανθρώπινα δεν ζηλεύω τίποτα. Δεν έχω κανένα απωθημένο. Νομίζω ότι και σήμερα, ας πούμε, να πέθαινα, θα μπορούσα να πω ότι έχω ζήσει μια πολύ ωραία ζωή. Και νομίζω ότι μεγαλώνοντας γίνεται ακόμα καλύτερη, με την έννοια ότι φεύγουν από τη μέση άγχη που νεότεροι τα έχουμε. Ξέρω ‘γώ, της επιτυχίας, της επιβολής, της κυριαρχίας, του να πετύχεις και να σε αναγνωρίσουν. Και νομίζω ότι δεν συμβαίνει μόνο σε μένα. Συμβαίνουν σε όλους τους ανθρώπους», είπε.

Παράλληλα, μίλησε ακόμη για το πέρασμα του χρόνου και εξομολογήθηκε πως δεν τον φοβίζει: «Για την ώρα περνάει πολύ καλά, γιατί δεν καταλαβαίνεις τον χρόνο που περνάει. Υπάρχει ένας πολύ ωραίος στίχος του Ρίτσου, νομίζω είναι στη Σονάτα που λέει "Δεν με πειράζει που άσπρισαν τα μαλλιά μου. Με πειράζει που δεν άσπρισε η καρδιά μου". Δηλαδή οι άνθρωποι με έναν τρόπο δεν αλλάζουμε μέσα μας, αλλά αυτό που βλέπουμε στον καθρέφτη και αυτό που βλέπουν οι άλλοι σε εμάς σιγά σιγά μετακινείται», δήλωσε.

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