Ελέτσι: «Είχα δίδυμη κύηση – Τελικά έχασα το κορίτσι και ψυχολογικά ήμουν πάρα πολύ χάλια»

Η Ελίζαμπεθ Ελέτσι μίλησε στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην εγκυμοσύνη της, για τη νοσηλεία της, αλλά και για την αποβολή στη δίδυμη κύηση.

«Ο δρόμος της εγκυμοσύνης μου δεν ήταν και τόσο ρόδινος. Όλα ξεκίνησαν όταν ήμουν 17 εβδομάδων. Είχα δίδυμη κύηση. Είχα πάει για έναν απλό υπέρηχο και εκεί ο γιατρός μου είπε ότι έχουν σπάσει τα νερά της μικρής. Είχα αγόρι και κορίτσι. Όταν έσπασαν τα νερά ο γιατρός μου είπε ότι θα πρέπει να νοσηλευτώ και μου εξήγησε ότι δεν θα κάτσω για μέρες αλλά για μήνες. Σε όλο αυτό ήμουν μόνη μου γιατί ο σύζυγός μου ήταν στη Σαντορίνη για δουλειά», είπε αρχικά

«Τελικά έχασα το κορίτσι και ψυχολογικά ήμουν πάρα πολύ χάλια. Έμεινα στο νοσοκομείο για 3,5 μήνες, χωρίς να κάνω τίποτα. Ήταν πολύ δύσκολοι αυτοί οι μήνες. Γέννησα τον γιο μου 1,5 κιλό. Είχα πάθει σοκ αλλά μου είπαν ότι είναι υγιέστατο. Μετά μπήκε στη θερμοκοιτίδα.

Τις πρώτες εβδομάδες δεν μπορούσα να αγγίξω τον γιό μου. Η πιο δύσκολη στιγμή ήταν όταν είδα τον γιο μου με τα σωληνάκια. Αυτό που με έσωσε σε όλα αυτά είναι η πίστη μου και η θετική μου ενέργεια. Είχα κάνει δύο τάματα», συμπλήρωσε

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