Πρίγκιπας Χάρι: "Έπεσα σε κατάθλιψη μετά τη μετακόμιση στον Καναδά"

Ο Πρίγκιπας Χάρι μίλησε για τη δύσκολη περίοδο της ζωής του μετά τη μετακόμισή του στον Καναδά μαζί με τη Μέγκαν Μαρκλ και τον μικρό τους γιο, τον πρίγκιπα Άρτσι.

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ, που απέκτησαν τον Άρτσι τον Μάιο του 2019, πέρασαν το τέλος εκείνης της χρονιάς στον Καναδά μαζί με τον γιο τους.

«Όντας στον Καναδά, μακριά από το αγχωτικό περιβάλλον όπου προφανώς το σώμα μου ήταν γεμάτο αδρεναλίνη, μέσα σε δύο ή τρεις ημέρες βίωσα αυτή την κατάρρευση της αδρεναλίνης, κάτι που δεν είχα ξαναζήσει», λέει ο πρίγκιπας Χάρι.

«Ήταν σαν να χρειαζόμουν το στρες προκειμένου να έχω την αδρεναλίνη που θα έκανε τον εγκέφαλό μου να λειτουργεί, γιατί έγινα άχρηστος μέσα στο σπίτι. Στην πραγματικότητα, έπεσα σε κατάθλιψη για περίπου δύο εβδομάδες και ένιωθα ότι δεν μπορούσα να λειτουργήσω χωρίς αδρεναλίνη».

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