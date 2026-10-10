Κρήτη: Στο «κόκκινο» το μεταναστευτικό με 17.000 αφίξεις. Στις 15 Οκτωβρίου η δικαστική μάχη για το «Παλιό Ψυγείο»

Σε οριακό σημείο βρίσκεται η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη, με τις αφίξεις να συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό και τις λιμενικές υπηρεσίες να καλούνται να ανταποκριθούν σε έναν όγκο εργασίας που, όπως επισημαίνουν οι εκπρόσωποί τους, ξεπερνά τις δυνατότητες του Σώματος.

Όπως ανέφερε στο ekriti.gr ο πρόεδρος της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης και αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, Γιώργος Σφακιανάκης , από τις αρχές του 2026 έχουν φτάσει στην Κρήτη περίπου 17.000 μετανάστες, έναντι 21.000 συνολικά το 2025. Εκτίμησε, μάλιστα, ότι οι φετινές αφίξεις θα ξεπεράσουν τις περσινές, εφόσον οι ροές διατηρηθούν στα σημερινά επίπεδα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, διαφοροποιείται πλέον και ο τρόπος άφιξης, καθώς καταγράφονται περισσότερα σκάφη, μικρότερα σε μέγεθος αλλά με αυξημένο αριθμό επιβαινόντων. Στην ανατολική Κρήτη καταφθάνουν κυρίως μεγαλύτερες βάρκες, που μεταφέρουν συνήθως 70 έως 80 άτομα, ενώ στα νότια του νησιού τα σκάφη είναι μικρότερα, χωρίς αυτό να συνεπάγεται σημαντικά μικρότερο αριθμό μεταναστών.

Ασφυκτική πίεση στο λιμάνι του Ηρακλείου

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στον προσωρινό χώρο φιλοξενίας στο λιμάνι του Ηρακλείου, καθώς το κτίριο δεν διαθέτει τις προδιαγραφές για την υποδοχή τόσο μεγάλου αριθμού ανθρώπων.

Χαρακτηριστικό είναι το πρόσφατο περιστατικό, όταν περίπου 500 άτομα βρέθηκαν στον χώρο, με ορισμένους να παραμένουν ακόμη και εκτός του κτιρίου. Το ζήτημα προκάλεσε αντιδράσεις και σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τον κ. Σφακιανάκη να υπερασπίζεται τους χειρισμούς των λιμενικών αρχών. Όπως υποστήριξε, το προσωπικό επιχειρεί υπό συνθήκες μεγάλης πίεσης και εξάντλησης, αναλαμβάνοντας τόσο τη διάσωση και περισυλλογή των μεταναστών όσο και την οργάνωση της προσωρινής παραμονής τους.

Ο ίδιος χαρακτήρισε την παραμονή ορισμένων ανθρώπων έξω από το κτίριο, με την παροχή νερού και τροφής, ως μια αναγκαστική λύση, επισημαίνοντας ότι η εναλλακτική θα ήταν να παραμείνουν διάσπαρτοι στο λιμάνι και στις παραλίες. Παράλληλα, εξέφρασε την ενόχλησή του για την άδικη κριτική που δέχεται το Λιμενικό, τονίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα στελέχη του στην προσπάθεια διαχείρισης των αυξημένων αφίξεων.

Κρίσιμη η απόφαση για το παλιό «Ψυγείο»

Πρόσθετη ανησυχία προκαλεί η εκδίκαση, στις 15 Οκτωβρίου, των ασφαλιστικών μέτρων που έχει καταθέσει ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου (ΟΛΗ) σχετικά με τη χρήση του κτιρίου του παλιού «Ψυγείου». Η δικαστική απόφαση αναμένεται να επηρεάσει καθοριστικά τη δυνατότητα προσωρινής διαχείρισης των μεταναστών στο λιμάνι.

Σε περίπτωση που η απόφαση είναι υπέρ του ΟΛΗ και δεν επιτραπεί η συνέχιση της χρήσης του χώρου, η κατάσταση αναμένεται να γίνει ακόμη πιο δύσκολη, καθώς η δομή στους Αθανάτους δεν είναι ακόμη έτοιμη να λειτουργήσει. Με τις αφίξεις να συνεχίζονται, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα του χώρου όπου θα μπορούν να μεταφέρονται και να παραμένουν προσωρινά οι νεοαφιχθέντες.

Ο κ. Σφακιανάκης υπογράμμισε ότι η ανάγκη δημιουργίας κατάλληλης δομής ήταν γνωστή εδώ και χρόνια, προειδοποιώντας ότι η Κρήτη και η Γαύδος θα αντιμετώπιζαν αυξημένες και μαζικές αφίξεις . Όπως ανέφερε, ο χώρος θα έπρεπε να είχε επιλεγεί και η δομή να λειτουργεί πριν η κατάσταση φτάσει στα σημερινά όρια, ώστε να υπάρχει οργανωμένο σχέδιο υποδοχής και διαχείρισης.

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