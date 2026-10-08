Δομή μεταναστών στους Αθανάτους: «Η κρατική ανεπάρκεια δεν μπορεί να μετακυλίεται στις τοπικές κοινωνίες»

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η συζήτηση για τη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή των Αθανάτων Ηρακλείου, με κατοίκους να συνεχίζουν να εκφράζουν την αντίθεσή τους στην προοπτική εγκατάστασης της δομής.

Σε σχετική παρέμβαση γίνεται αναφορά στην κατάσταση που επικρατεί στο λιμάνι του Ηρακλείου, όπου, σύμφωνα με τους κατοίκους, άνθρωποι παρέμεναν για ώρες εκτός του χώρου φιλοξενίας λόγω έλλειψης χωρητικότητας. Παράλληλα, τίθενται ερωτήματα για την επάρκεια των υφιστάμενων υποδομών, τη διαχείριση των χρηματοδοτήσεων και τον σχεδιασμό των αρμόδιων φορέων.

Οι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι η κρατική ανεπάρκεια δεν μπορεί να μετακυλίεται στις τοπικές κοινωνίες και ζητούν να αναζητηθεί κατάλληλος και ασφαλής χώρος για την προσωρινή φιλοξενία των μεταναστών, χωρίς να επιβαρύνονται οι οικισμοί.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην περιοχή των Αθανάτων, με τους κατοίκους να τονίζουν ότι έχουν επενδύσει στις περιουσίες και την ποιότητα ζωής τους και δεν επιθυμούν, όπως αναφέρουν, να αλλάξει ο χαρακτήρας της περιοχής. Το βασικό τους αίτημα συνοψίζεται στην αντίθεση στη δημιουργία δομής στους Αθανάτους και στην εξεύρεση εναλλακτικής λύσης από την Πολιτεία.

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