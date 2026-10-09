Στα Χανιά το Σάββατο ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την εκδήλωση προς τιμήν του Μίνωα Ζομπανάκη

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Στα Χανιά αναμένεται να βρεθεί το Σάββατο ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα παραβρεθεί και θα μιλήσει σε εκδήλωση του Φιλολογικού Συλλόγου Χανίων “Ο Χρυσόστομος” για τον Μίνωα Ζομπανάκη.

Η εκδήλωση είναι προγραμματισμένη για τις 19:30 του Σαββάτου στην αίθουσα του συλλόγου στην οδό Χάληδων.

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