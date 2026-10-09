Ανδρουλάκης από Καστελλόριζο: Μπάσκετ με μαθητές και αδιαπραγμάτευτα κυριαρχικά δικαιώματα

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Στο Καστελλόριζο περιοδεύει από το πρωί ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.



Πρώτος σταθμός ήταν το σχολείο του νησιού, όπου ο κ. Ανδρουλάκης συζήτησε με εκπαιδευτικούς και μαθητές και έπαιξε με τα παιδιά μπάσκετ.

Στη συνέχεια ο κ. Ανδρουλάκης μετέβη στο στρατόπεδο «Λοχία πεζικού Νικολάου Σάββα» και στο περιφερειακό πολυδύναμο ιατρείο.

«Εθνική κυριαρχία και κυριαρχικά δικαιώματα είναι ισχυρά και αδιαπραγμάτευτα»



Σε δηλώσεις του ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε:

«Στεκόμαστε στο ανατολικότερο άκρο της χώρας. Από εδώ, λοιπόν, που ξεκινά η πατρίδα μας, στέλνουμε ένα καθαρό μήνυμα: Η εθνική μας κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα σε Αιγαίο και Ανατολικό Μεσόγειο είναι ισχυρά και αδιαπραγμάτευτα, γιατί στηρίζονται στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας και σε κανόνες χωρίς εξαιρέσεις.

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