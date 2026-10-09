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ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

Ανδρουλάκης από Καστελλόριζο: Μπάσκετ με μαθητές και αδιαπραγμάτευτα κυριαρχικά δικαιώματα

Ανδρουλάκης ΔΕΘ
clock 19:14 | 09/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στο Καστελλόριζο περιοδεύει από το πρωί ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Πρώτος σταθμός ήταν το σχολείο του νησιού, όπου ο κ. Ανδρουλάκης συζήτησε με εκπαιδευτικούς και μαθητές και έπαιξε με τα παιδιά μπάσκετ.

Στη συνέχεια ο κ. Ανδρουλάκης μετέβη στο στρατόπεδο «Λοχία πεζικού Νικολάου Σάββα» και στο περιφερειακό πολυδύναμο ιατρείο.

«Εθνική κυριαρχία και κυριαρχικά δικαιώματα είναι ισχυρά και αδιαπραγμάτευτα»

Σε δηλώσεις του ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε:

«Στεκόμαστε στο ανατολικότερο άκρο της χώρας. Από εδώ, λοιπόν, που ξεκινά η πατρίδα μας, στέλνουμε ένα καθαρό μήνυμα: Η εθνική μας κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα σε Αιγαίο και Ανατολικό Μεσόγειο είναι ισχυρά και αδιαπραγμάτευτα, γιατί στηρίζονται στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας και σε κανόνες χωρίς εξαιρέσεις.

ανδρουλακης καστελοριζο

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Νίκος Ανδρουλάκης Καστελοριζο
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