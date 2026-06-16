Ομοσπονδία Γεωτεχνικών: Στήριξη στις αγροτικές κινητοποιήσεις και κάθαρση στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΟΓΕΔΥ) εκφράζει την αλληλεγγύη και τη στήριξή της στους αγρότες, κτηνοτρόφους, αλιείς και μελισσοκόμους που προχωρούν σε νέες κινητοποιήσεις διεκδικώντας το αυτονόητο δικαίωμα στην επιβίωση και την αξιοπρεπή άσκηση της παραγωγικής τους δραστηριότητας.

Τα προβλήματα που οδήγησαν τον πρωτογενή τομέα στα μπλόκα όχι μόνο δεν έχουν επιλυθεί, αλλά επιδεινώνονται. Το υψηλό κόστος παραγωγής, οι καθυστερήσεις στις πληρωμές, οι στρεβλώσεις στη διαχείριση των ενισχύσεων, οι ζωονόσοι που πλήττουν την κτηνοτροφία και η έλλειψη ουσιαστικής στήριξης έχουν δημιουργήσει συνθήκες ασφυξίας για χιλιάδες παραγωγούς.

Οι πρόσφατες εξελίξεις γύρω από τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι αποκαλύψεις που έρχονται διαρκώς στο φως επιβεβαιώνουν πλήρως τις καταγγελίες και τις προειδοποιήσεις που η ΠΟΓΕΔΥ διατύπωνε επί σειρά ετών. Οι Γεωτεχνικοί είχαν εγκαίρως επισημάνει ότι η απουσία ουσιαστικών ελέγχων, η υποστελέχωση των υπηρεσιών και η διαχρονική ανοχή σε πρακτικές καταστρατήγησης του συστήματος ενισχύσεων θα οδηγούσαν αναπόφευκτα σε φαινόμενα αδιαφάνειας, αδικίας και απώλειας πολύτιμων πόρων για τους πραγματικούς παραγωγούς.

Δυστυχώς, αντί να εισακουστούν οι προτάσεις μας, επιλέχθηκε η διατήρηση ενός μοντέλου που επέτρεψε σε επιτήδειους να απολαμβάνουν προνόμια εις βάρος εκείνων που πραγματικά παράγουν, επενδύουν και στηρίζουν την ελληνική ύπαιθρο. Σήμερα, όσοι επιχείρησαν να απαξιώσουν τις παρεμβάσεις των Γεωτεχνικών, καλούνται να λογοδοτήσουν απέναντι στην κοινωνία και στον αγροτικό κόσμο.

Η ΠΟΓΕΔΥ τονίζει ότι η κάθαρση δεν μπορεί να είναι επικοινωνιακή ούτε αποσπασματική.

Απαιτούνται:

· Πλήρεις και διασταυρωτικοί έλεγχοι σε όλα τα μητρώα και τις δηλώσεις.

· Απόδοση ευθυνών σε όσους εμπλέκονται σε παράνομες ή καταχρηστικές πρακτικές.

· Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

· Επιστροφή των δικαιωμάτων και των διαθέσιμων πόρων στους πραγματικούς παραγωγούς.

· Άμεση στελέχωση των γεωτεχνικών υπηρεσιών και ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών.

· Θεσμική θωράκιση του συστήματος ώστε να μην επαναληφθούν ανάλογα φαινόμενα στο μέλλον.

Η Ομοσπονδία επαναλαμβάνει ότι οι αγροτικές ενισχύσεις πρέπει να κατευθύνονται αποκλειστικά σε όσους παράγουν πραγματικό αγροτικό προϊόν και όχι σε όσους εκμεταλλεύονται τα κενά του συστήματος.

Οι κινητοποιήσεις των παραγωγών αποτελούν ηχηρό μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι ο πρωτογενής τομέας δεν αντέχει άλλες καθυστερήσεις, παλινωδίες και επικοινωνιακές διαχειρίσεις. Η κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει άμεσα σε ουσιαστικές λύσεις και να αξιοποιήσει τις τεκμηριωμένες προτάσεις των Γεωτεχνικών, οι οποίοι εδώ και χρόνια προειδοποιούν για τα αδιέξοδα που σήμερα αποκαλύπτονται με τον πιο εμφατικό τρόπο.

Η ΠΟΓΕΔΥ θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τη διαφάνεια, τη νομιμότητα, την επιστημονική τεκμηρίωση και τον πραγματικό παραγωγό, συμβάλλοντας με όλες της τις δυνάμεις στην ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα της χώρας.

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