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Ρέθυμνο: Σχολικές υποδομές και συνεργασία στο επίκεντρο συνάντησης στον Δήμο
σχολείο
clock 10:53 | 10/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Τα ζητήματα της σχολικής στέγης και ο σχεδιασμός νέων εκπαιδευτικών υποδομών βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του αντιδημάρχου Παιδείας του δήμου Ρεθύμνης Νεκτάριου Παπαδογιάννη με τον νέο διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου Αντώνιο Σπυριδάκη.

Κατά τη συνάντηση, ο αντιδήμαρχος καλωσόρισε τον νέο διευθυντή στα καθήκοντά του και τον ενημέρωσε για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του δήμου, καθώς και για το πλαίσιο συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στον τομέα της σχολικής στέγης και στον σχεδιασμό νέων εκπαιδευτικών υποδομών. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν το πρότυπο εκπαιδευτικό κέντρο που προγραμματίζεται να δημιουργηθεί στον χώρο του πρώην ΚΕΓΕ στα Μισίρια, καθώς και το νέο εκπαιδευτικό συγκρότημα που προωθείται στην περιοχή του Γάλλου μέσω Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο προϊστάμενος του Τμήματος Παιδείας του δήμου Ρεθύμνης Γιώργος Σπαντιδάκης, το υπηρεσιακό στέλεχος Βαγγέλης Σπαντιδάκης και ο προϊστάμενος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου Παναγιώτης Αντωνιάδης.

Από την πλευρά του, ο Αντώνιος Σπυριδάκης εξέφρασε τη βούλησή του για στενή συνεργασία με τον δήμο Ρεθύμνης σε θέματα που αφορούν τη σχολική κοινότητα και την εκπαιδευτική διαδικασία.

Ολοκληρώνοντας τη συνάντηση, ο αντιδήμαρχος Παιδείας διαβεβαίωσε ότι ο δήμος Ρεθύμνης θα συνεχίσει να στηρίζει τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με στόχο την προώθηση κοινών πρωτοβουλιών προς όφελος μαθητών και εκπαιδευτικών.

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