Ηράκλειο: Υπό έξωση νηπιαγωγεία – Ξεσηκώνονται γονείς και εκπαιδευτικοί - Μεγάλη διαμαρτυρία στη Λότζια

Σε ανοιχτό «πόλεμο» με τον Δήμο Ηρακλείου και την κρατική αδιαφορία προχωρούν οι οργανωμένοι γονείς και εκπαιδευτικοί της πόλης, μετά το εκρηκτικό πρόβλημα που δημιουργήθηκε με τις δικαστικές εξώσεις ενοικιαζόμενων νηπιαγωγείων.

Μετά από κατεπείγουσα συνάντηση-συζήτηση που διοργάνωσε η Ένωση Γονέων την Τετάρτη 3 Ιουνίου, αποφασίστηκε ομόφωνα ένα δυναμικό πλαίσιο κινητοποιήσεων, με κεντρικό σύνθημα: «Κανένα παιδί στο δρόμο! Σχολεία σύγχρονα, ασφαλή και αξιοπρεπή για όλα τα παιδιά!»

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Στο «κόκκινο» η σχολική στέγη – Υπό έξωση σχολικές μονάδες

Το πρόβλημα της σχολικής στέγης στο Ηράκλειο χρονίζει, όμως πλέον παίρνει επικίνδυνες διαστάσεις. Ιδιοκτήτες ακινήτων που στεγάζουν ενοικιαζόμενα νηπιαγωγεία έχουν προχωρήσει σε αγωγές έξωσης, αφήνοντας στον αέρα δεκάδες νήπια. Γονείς και εκπαιδευτικοί καταγγέλλουν την «απόλυτη απραξία» της δημοτικής αρχής, καθώς και τη διαχρονική αδιαφορία του κράτους που δεν έχει μεριμνήσει ούτε για τα στοιχειώδη, όπως οι απαλλοτριώσεις οικοπέδων και οι απαραίτητες μελέτες.

Το πρόβλημα εντοπίζεται εντονότερα στις πυκνοκατοικημένες περιοχές του Μασταμπά

και των Μεσαμπελιών

, όπου η έλλειψη ελεύθερων χώρων και σχολικών υποδομών είναι οξυμένη.

Το χρονοδιάγραμμα των κινητοποιήσεων

Οι παρευρισκόμενοι στη συνέλευση αποφάσισαν ομόφωνα τα εξής βήματα:

Μεγάλη διαμαρτυρία στη Λότζια:

Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026 και ώρα 11:30 π.μ.

, γονείς και εκπαιδευτικοί θα πραγματοποιήσουν παράσταση διαμαρτυρίας στο Δημαρχείο (Λότζια), απαιτώντας άμεση συνάντηση με τον Δήμαρχο Ηρακλείου.

Μπαράζ Συλλογής Υπογραφών:

Ξεκινά άμεση εκστρατεία συλλογής υπογραφών στις γειτονιές των υπό έξωση νηπιαγωγείων, η οποία θα επεκταθεί σε όλα τα ενοικιαζόμενα σχολεία της πόλης.

Αίτημα για Μονοθεματικό Δημοτικό Συμβούλιο:

Η Ένωση Γονέων καταθέτει άμεσα αίτημα για έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αποκλειστικό θέμα τη σχολική στέγη.

Τα ανυποχώρητα αιτήματα

Οι Σύλλογοι Γονέων ξεκαθαρίζουν ότι δεν θα δεχτούν ημίμετρα και απαιτούν από τη δημοτική αρχή:

Πλήρη διαφάνεια

και επαρκή στοιχεία για τα οικόπεδα που είναι χαρακτηρισμένα ως σχολική στέγη.

Κατεπείγουσες απαλλοτριώσεις

εκκρεμών και νέων οικοπέδων, ειδικά στις επιβαρυμένες ζώνες.

Έκτακτη κρατική χρηματοδότηση

για την άμεση εκπόνηση μελετών και την ανέγερση νέων, σύγχρονων δημόσιων νηπιαγωγείων.

Η Ένωση Γονέων απευθύνει μαζικό κάλεσμα σε όλους τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, καθώς και στους εκπαιδευτικούς της προσχολικής αγωγής, να συσπειρωθούν και να συντονίσουν τις δράσεις τους ώστε να μπει ένα οριστικό τέλος στην εργολαβική στέγαση των παιδιών τους.

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