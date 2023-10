Μέσω Κρήτης με C-130 η επιστροφή των Πολωνών τουριστών από το Ισραήλ

Διαδικασίες για τον επαναπατρισμό Πολωνών τουριστών που έχουν εγκλωβιστεί στο Ισραήλ έθεσαν σε εφαρμογή οι πολωνικές Αρχές.

«Βασιζόμενοι στη συνεργασία με την Ελλάδα, ενεργοποιήσαμε ένα σχέδιο εκκένωσης. Οι συμπατριώτες μας θα μεταφερθούν με στρατιωτικά αεροσκάφη στην Κρήτη, από όπου θα επιστρέψουν με ασφάλεια στην πατρίδα» δήλωσε ο υπουργός Άμυνας της Πολωνίας Μάριους Μπλάστσακ σε συνέντευξη Τύπου.

«Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα συνεχίσουμε τη διαδικασία εκκένωσης για όσο διάστημα οι Πολωνοί τουρίστες ενδιαφέρονται για την επιστροφή στη χώρα μας» υπογράμμισε ο Μπλάστσακ.

Δείτε την ανάρτηση των πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων:

Minister @mblaszczak: The Polish Armed Forces will launch an evacuation bridge for Polish tourists from Israel. Our compatriots will be transported aboard military aircraft to Crete, from where they will return safely to homeland. pic.twitter.com/C0D9VdZG0x

— Poland MOD 🇵🇱 (@Poland_MOD) October 9, 2023