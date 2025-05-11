Υπερπρωταθλήτρια της Super League 2 η ΑΕΛ

Η ΑΕΛ επικράτησε της Κηφισιάς στο AEL FC ARENA με 1-0 και αναδείχθηκε υπερπρωταθλήτρια της Super League 2 2024-2025.

Η πρωταθλήτρια του πρώτου ομίλου (ΑΕΛ) αντιμετώπισε την πρωταθλήτρια του δευτέρου ομίλου (Κηφισιά) για τον άτυπο τίτλο του υπερπρωταθλητή της κατηγορίας.

Παρότι το παιχνίδι δεν είχε ουσιαστικό (βαθμολογικό δηλαδή) ενδιαφέρον, πέραν φυσικά του γοήτρου, οι δύο ομάδες κατέθεσαν ψυχή, υπήρξε ένταση και πάθος.

Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση σημειώθηκε στο 84ο λεπτό. Μετά από την εκτέλεση φάουλ του Μούργου, ο αμαρκάριστος Στάμου με σουτ πάνω στην κίνηση από το δεύτερο δοκάρι νίκησε τον Ξενόπουλο.

Διαιτητής: Μέγας (Πιερίας)



Βοηθοί: Φράγιος, Φακάνας (Μακεδονίας)

ΑΕΛ (Βοσνιάδης): Βενετικίδης, Τάχατος, Βαφέας, Στάμου, Λυμπεράκης, Παναγιωτίδης, Οικονόμου, Μωραΐτης, Μούργος, Στίνα (88′ Μπαγκαλιάνης), Μουτίνιο (55′ Αντράντα).

Κηφισιά (Λέτο): Ξενόπουλος, Σιμόν (86′ Μιούλερ), Μποτία, Πόμπο, Παντελίδης (64′ Πολέτο), Εμπό, Κυριόπουλος, Σωτηράκος, Ντίας (64′ Βιγιαφάνες), Τζίμας (74′ Μάναλης), Σόουζα (86′ Ρότσα).