Δικηγόροι: Με κρατικές εξετάσεις η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

Τελειώνει το υπουργείο Δικαιοσύνης τη διαδικασία των εξετάσεων για τη χορήγηση άδειας δικηγόρου από τους δικηγορικούς συλλόγους, όπως αυτή συμβαίνει μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του «Ε.Τ.», το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει στα σκαριά ακόμη ένα νομοθέτημα, με το οποίο επίκειται η αναμόρφωση του Κώδικα Δικηγόρων.

Πρόκειται για τον νόμο που ρυθμίζει τη λειτουργία του δικηγορικού επαγγέλματος, από τις ελάχιστες αμοιβές, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, μέχρι τον τρόπο λειτουργίας των δικηγορικών συλλόγων και τα πειθαρχικά παραπτώματα. Αυτή τη στιγμή, βρίσκονται σε εξέλιξη οι συζητήσεις για την ολική αναμόρφωση του Κώδικα, με τους δικηγορικούς συλλόγους να έχουν αναλάβει την επεξεργασία της πλειοψηφίας των διατάξεων, ενώ το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει αναλάβει την αναμόρφωση του κεφαλαίου περί απόκτησης της δικηγορικής ιδιότητας-άσκηση-εξετάσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, απόφαση του υπουργείου Δικαιοσύνης είναι οι εξετάσεις για τη χορήγηση της άδειας επαγγέλματος σε δικηγόρους να φύγουν από την ευθύνη των δικηγορικών συλλόγων, όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα, και να διεξάγονται αποκλειστικά με ευθύνη του κράτους. Κατά τις ίδιες πηγές, οι εξετάσεις θα διεξάγονται από επιτροπή του υπουργείου Δικαιοσύνης, ενώ σκοπός είναι να μην έχουν καμία σχέση με τις -οριακά τυπικές- εξετάσεις που διενεργούνται έως και σήμερα.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της άσκησής τους, οι υποψήφιοι δικηγόροι θα εξετάζονται γραπτά σε σύνθετα θέματα πρακτικής εφαρμογής του δικηγορικού επαγγέλματος, ώστε να σταματήσει το φαινόμενο να γίνονται πρακτικά δικηγόροι όλοι όσοι αποφοιτούν από τις νομικές σχολές, χωρίς να εξετάζεται καθόλου το διάστημα των δεκαοκτώ μηνών της άσκησής τους.

Παράλληλα, οι υποψήφιοι δικηγόροι θα καλούνται πλέον να δείξουν ότι είναι απολύτως έτοιμοι να αναλάβουν τα επαγγελματικά τους καθήκοντα, αφού στις εξετάσεις θα περιλαμβάνεται και η σύνταξη δικογράφου, όπως αγωγής ή μήνυσης, κάτι που μέχρι σήμερα οι δικηγόροι μαθαίνουν στην πράξη, συχνά ως εργαζόμενοι σε μεγάλα δικηγορικά γραφεία.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι, κατά τις ίδιες πηγές, ειδικό κεφάλαιο στις εξετάσεις θα είναι αφιερωμένο στη διαμεσολάβηση, σε μια προσπάθεια του υπουργείου Δικαιοσύνης να επεκταθεί ο θεσμός, ο οποίος είναι ιδιαίτερα διαδεδομένος σε άλλες χώρες της Ευρώπης, ελαφραίνοντας παράλληλα τα πινάκια των δικαστηρίων. Μέχρι στιγμής, δεν έχει αναπτυχθεί στην Ελλάδα η κουλτούρα της διαμεσολάβησης, δηλαδή της διαδικασίας επίλυσης των διαφορών εξωδικαστικά, με τους αντίδικους να λύνουν τη διαφωνία τους σε διαμεσολαβητή, με μικρότερο κόστος. Με την υποχρεωτική εξέτασή τους στη διαμεσολάβηση, οι υποψήφιοι δικηγόροι θα εξοικειώνονται με τον θεσμό, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν διδάσκεται στις νομικές σχολές.

Συνολικά, οι προωθούμενες αλλαγές, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Δικαιοσύνης, θα μετατρέψουν τις εξετάσεις από τυπική διαδικασία, που σήμερα αφορά τους δικηγορικούς συλλόγους, σε κανονική εξέταση, όπως συμβαίνει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, με γνώμονα την ενίσχυση της επιστημοσύνης, αλλά και το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου.

Αλλαγές στην Εθνική Σχολή Δικαστών

Αντίστοιχης λογικής είναι και οι αλλαγές που προωθούνται στην Εθνική Σχολή Δικαστών, κάποιες από τις οποίες ψηφίστηκαν την εβδομάδα που πέρασε στο νομοσχέδιο για το πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, τον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και Κώδικα Συμβολαιογράφων.

Μεταξύ άλλων, πλέον προβλέπεται πως οι δικαστές θα προετοιμάζονται κατά την εκπαίδευσή τους και αναλόγως θα εξετάζονται στη σύνταξη αποφάσεων, κάτι που μέχρι σήμερα δεν συνέβαινε. Κατά τον υφυπουργό Δικαιοσύνης Ιωάννη Μπούγα, «οι διατάξεις αυτές είναι προσαρμοσμένες στις σύγχρονες ανάγκες λειτουργίας και απονομής της δικαιοσύνης, που επιτάσσουν οι δικαστικοί λειτουργοί να λαμβάνουν άριστη εκπαίδευση».

Μαζί με τις διατάξεις του δικαστικού χάρτη, που ήδη εφαρμόζεται, και τον νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, που επίκειται να ψηφιστεί εντός του επόμενου διμήνου, με αυστηρές προθεσμίες για να εκδίδονται αποφάσεις μέσα σε ένα χρόνο, είναι σαφές πως η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να χαράξει ένα εντελώς νέο πλαίσιο στη δικαστηριακή λειτουργία, με σκοπό την επιτάχυνση και την αποτελεσματικότητα. Οι αλλαγές είναι συνολικές και δομικές, αποτελώντας ένα μεγάλο στοίχημα για το αρμόδιο υπουργείο, που εφόσον κερδηθεί, θα μιλάμε για ένα ριζικά διαφορετικό τοπίο στη Δικαιοσύνη.

ΠΗΓΗ: eleftherostypos.gr

