Βροχή καθαρών κερδών 1,2 δισ. από τις τράπεζες

Ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών οι ελληνικές τράπεζες και παρουσίασαν στο πρώτο "αδύναμο" τρίμηνο της χρονιάς βροχή κερδών, θέτοντας τις βάσεις για μια ακόμα καλή χρονιά. Ειδικότερα οι 4 συστημικές τράπεζες έφεραν καθαρά κέρδη όχι απλώς άνω του ενός δισ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο, αλλά συνολικά καθαρά κέρδη 1,122 δισ. ευρώ.

Συγκριτικά, πέρυσι στο πρώτο τρίμηνο οι 4 συστημικές τράπεζες είχαν καθαρά κέρδη 1,086 δισ. ευρώ. Οι ελληνικές τράπεζες πέτυχαν να αυξήσουν τα καθαρά κέρδη πρώτου τριμήνου 3,3% παρά τις μειώσεις επιτοκίων στα δάνεια.

Οι μειώσεις επιτοκίων θα συνεχισθούν μεν, περιορίζοντας το κερδοφόρο περιθώριο των επιτοκίων, αλλά τα προσιτά επιτόκια θα γίνουν καταλύτης νέας πιστωτικής επέκτασης και πολλών νέων δανείων που θα ισοφαρίσουν και σε ορισμένες περιπτώσεις θα υπερκεράσουν την επίπτωση των μειώσεων. Όλες οι τράπεζες τρέχουν με διψήφιο ποσοστό απόδοσης στα κεφάλαιά τους, από 13% και άνω η καθεμιά, ρυθμός που είναι από τους πλέον ανταγωνιστικούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τα έσοδα από τόκους

Τα καθαρά έσοδα από τόκους των 4 συστημικών τραπεζών ήταν, όπως αναμενόταν, ελαφρώς μειωμένα και έφθασαν συνολικά τα 2,062 δισ. ευρώ, έναντι καθαρών εσόδων από τόκους 2,114 δισ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο πέρυσι. Η διαφορά αυτή ήταν πολύ μικρότερη από την αναμενόμενη, καθώς υπήρχαν εκτιμήσεις ακόμα και για 200 εκατ. ευρώ μικρότερα έσοδα συνολικά.

Στην πραγματικότητα όμως τα καθαρά έσοδα από τόκους μειώθηκαν μόλις 52 εκατ. ευρώ συνολικά ή 2,45% έναντι εκτιμήσεων για μέση μείωση 7%-10%. Αιτία για αυτό ήταν η ισχυρή πιστωτική επέκταση με πολλά νέα δάνεια εντός και εκτός Ελλάδας και η μικρότερη υποχώρηση του margin από ό,τι προβλεπόταν.

Σε αυτά πρέπει να προστεθούν τα μη αναμενόμενα μεγάλα έσοδα από προμήθειες που άγγιξαν τα 543 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο. Στην πραγματικότητα, οι ισχυρές νέες εκταμιεύσεις δανείων ήταν τόσο μεγάλες, που ώθησαν σε μεγαλύτερα καθαρά έσοδα από προμήθειες των ελληνικών τραπεζών στο πρώτο τρίμηνο φέτος, παρά τον περιορισμό που επέβαλαν οι δωρεάν μεταφορές και πληρωμές κεφαλαίων.

Οι εκτιμήσεις των οίκων

Να σημειωθεί ότι στο πρώτο τρίμηνο πέρυσι τα καθαρά έσοδα από προμήθειες είχαν φθάσει τα 433,65 εκατ. ευρώ, έναντι 543 εκατ. ευρώ φέτος. Οι διεθνείς και ελληνικοί οίκοι με επιμέρους εκθέσεις τους ήδη παρατηρούν ότι οι ελληνικές τράπεζες είναι σε πορεία επίτευξης των εφετινών στόχων τους.

Σε γενικές γραμμές τα έσοδα των τόκων, όπως και αυτά των προμηθειών, θεωρούνται ευθυγραμμισμένα με τις καθοδηγήσεις που έχουν δώσει οι διοικήσεις των τραπεζών και ανέμενε το consensus των αναλυτών.

Το γεγονός ότι αναμενόταν να επηρεαστεί ελαφρώς η κεφαλαιακή επάρκεια λόγω της υιοθέτησης των νέων αυστηρών κανόνων της Βασιλείας IV δεν έχει επηρεάσει την κεφαλαιακή επάρκειά τους, ενώ αντίθετα οι τράπεζες είναι σε πορεία δημιουργίας νέου οργανικού κεφαλαίου με την κερδοφορία που παρουσιάζουν.

Τέλος, και ίσως το πιο σημαντικό για την οικονομία συνολικά, οι τράπεζες είναι σε πορεία μεγάλης καθαρής πιστωτικής επέκτασης φέτος, η οποία θα είναι κλειδί για τα έσοδα και τα κέρδη τους, αλλά θα έχει σημαντικά οφέλη και στις επιχειρήσεις που θέλουν να αναπτυχθούν.

