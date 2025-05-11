ΑΔΜΗΕ: Διαψεύδει δημοσίευμα για αλλαγή πλεύσης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ προς Δωδεκάνησα

Διαψεύδει δημοσίευμα για το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ (Great Sea Interconnector) ο ΑΔΜΗΕ με ανακοίνωσή του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Ο ΑΔΜΗΕ ως φορέας υλοποίησης του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ (Great Sea Interconnector), διαψεύδει κατηγορηματικά το σημερινό (11/5/2025) δημοσίευμα της Καθημερινής με τίτλο «Αντί για Κύπρο, το καλώδιο πάει προς Δωδεκάνησα».

Τα σενάρια που αναπτύσσονται στο εν λόγω δημοσίευμα δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα και υποδηλώνουν άγνοια των όρων που διέπουν τα ευρωπαϊκά έργα κοινού ενδιαφέροντος καθώς και των διαδικασιών με βάση τις οποίες πραγματοποιούνται τα έργα των ηλεκτρικών διασυνδέσεων.

Ο ΑΔΜΗΕ παραμένει προσηλωμένος στην υλοποίηση του έργου στρατηγικής σημασίας για τα εμπλεκόμενα κράτη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία το χρηματοδοτεί με το ποσό των 657 εκ. ευρώ.

Διαβάστε επίσης:

Με Fitch και Scope ολοκληρώνεται ο γύρος αξιολογήσεων της ελληνικής οικονομίας για το α’ εξάμηνο του 2025

Πράσινη μετάβαση στην ακτοπλοΐα: Έρχεται η στρατηγική μελέτη για το νέο στόλο με πλοία μηδενικών ρύπων