Σούπερ μάρκετ: Τι ανέβασε τις τιμές τον Απρίλιο 2025 – Οι βασικοί λόγοι της ακρίβειας

Μικρή άνοδος της τάξης του 0,23% παρατηρείται στις τιμές των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ τον Απρίλιο 2025, συγκριτικά με τον Απρίλιο 2024. Ωστόσο, στο κυλιόμενο 12μηνο από τον Μάιο 2024 έως και τον Απρίλιο 2025, καταγράφεται μείωση -0,34%, σύμφωνα με μελέτη του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ).

Ειδικά σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2025, οι τιμές του Απριλίου εμφανίζονται μειωμένες κατά 0,79%. Το ΙΕΛΚΑ αποδίδει τις τάσεις αυτές στη μείωση τιμών παραγωγού και στην ομαλοποίηση της αγοράς μετά την πανδημία.

Κατηγορίες με σημαντική πτώση τιμών στο 12μηνο

Οι μεγαλύτερες μειώσεις σε ετήσια βάση εντοπίζονται:

στα απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού (-9,43%)

στις τροφές για κατοικίδια (-5,98%)

στα είδη παντοπωλείου (-4,9%)

στις ζύμες νωπές και κατεψυγμένες (-4,05%)

στα χαρτικά, καλλυντικά και είδη προσωπικής υγιεινής (-3,3%)

Η αποκλιμάκωση στις τιμές αυτών των κατηγοριών σχετίζεται και με την υποχώρηση του κόστους σε βασικά υλικά, όπως το ελαιόλαδο.

Πού καταγράφονται οι μεγαλύτερες αυξήσεις

Αντίθετα, σημαντικές ανατιμήσεις καταγράφονται σε:

μπισκότα, σοκολάτες και ζαχαρώδη προϊόντα (+14,45%)

φρέσκα κρέατα (+10,08%)

φρέσκα ψάρια και θαλασσινά (+2,79%)

φρέσκα φρούτα και λαχανικά (+1,80%)

νερά, χυμοί και αναψυκτικά (+1,55%)

Οι αυξήσεις στα γλυκίσματα σχετίζονται με τις υψηλές διεθνείς τιμές κακάο και καφέ, ενώ στα φρέσκα κρέατα ευθύνεται κυρίως η μείωση του ζωικού κεφαλαίου το 2024 λόγω ασθενειών, καθώς και η αύξηση των τιμών στα εισαγόμενα, ειδικά στο μοσχάρι. Όσον αφορά τα φρούτα και λαχανικά, οι ανατιμήσεις συνδέονται με τις χαμηλότερες θερμοκρασίες το 2025.

Συνολικά, από τις 23 κατηγορίες προϊόντων, οι 11 παρουσίασαν μείωση και οι 12 αύξηση.

Οι έξι βασικοί λόγοι για τη συγκράτηση των τιμών

Αποκλιμάκωση πληθωρισμού: Τα μεγάλα σούπερ μάρκετ διατηρούν τις τιμές λόγω οικονομιών κλίμακας, τεχνολογίας και προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.



Πορεία διεθνών πρώτων υλών: Αν και οι διεθνείς τιμές αυξήθηκαν, η επίδραση ποικίλλει ανά κατηγορία (π.χ. καφές, κακάο).



Θεσμικές παρεμβάσεις: Ο νέος κώδικας δεοντολογίας για τις προωθητικές ενέργειες τέθηκε σε εφαρμογή τον Μάρτιο.



Προσφορές και εκπτώσεις: Η ένταση των εκπτώσεων επηρεάζει αισθητά τις τελικές τιμές στα ράφια.



Ταχύτητα αποθεμάτων: Οι μεγάλες αλυσίδες ανανεώνουν γρηγορότερα τα αποθέματα, κάτι που επιτρέπει πιο άμεσες προσαρμογές.



Ανάπτυξη προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας: Οι πωλήσεις αυτών αυξάνονται συνεχώς και μειώνουν τη μέση τιμή στα καλάθια των καταναλωτών.

