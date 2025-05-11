NBC: Διαφωνίες για Γάζα και Ιράν δυσκολεύουν την σχέση του Τραμπ με τον Νετανιάχου

Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ανέλαβε τα προεδρικά καθήκοντα τον Ιανουάριο, βρίσκονταν στην ίδια σελίδα με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου σχετικά με τον πόλεμο στη Γάζα και την επιθετικότητα του Ιράν.

Οι δύο ηγέτες έμοιαζαν να συμφωνούν σε όλα τα φλέγοντα θέματα. Ο Τραμπ ήρε την αναστολή που είχε θέσει η διοίκηση Μπάιντεν σχετικά με την αποστολή μεγάλων βομβών στο Ισραήλ. Ενθάρρυνε τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις «για να τελειώσει η δουλειά» εναντίον της Χαμάς στη Γάζα. Συμφώνησε με τον Νετανιάχου για την αντιμετώπιση του Ιράν και των εντολοδόχων του στην περιοχή.





Ωστόσο, τις τελευταίες εβδομάδες, με τη Χαμάς να έχει υποβαθμιστεί σημαντικά και το Ιράν αποδυναμωμένο, Τραμπ και Νετανιάχου διαφωνούν ολοένα και περισσότερο σχετικά με την δέουσα στρατηγική αντιμετώπισης αυτών των προκλήσεων, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, δύο διπλωμάτες της Μέσης Ανατολής και δύο άλλα άτομα που γνωρίζουν το θέμα και μίλησαν στο NBC.

Ενώ ο Νετανιάχου βλέπει μια ευκαιρία να καταστρέψει επιτέλους τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, ο Τραμπ βλέπει μια ευκαιρία να εξαλείψει την απειλή απόκτησης πυρηνικού όπλου από το Ιράν μέσω μιας συμφωνίας. Καθώς το Ισραήλ χτυπά τη Γάζα με μια νέα στρατιωτική επίθεση, ο Τραμπ πιέζει για κατάπαυση του πυρός και επιδιώκει να εφαρμόσει το μεταπολεμικό του σχέδιο για την ανοικοδόμηση της περιοχής ως μια «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής».

Και αφού ο Τραμπ σταμάτησε την στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ εναντίον της υποστηριζόμενης από το Ιράν ομάδας των Χούθι, ο Νετανιάχου, σοκαρισμένος, δήλωσε ότι σε αυτή την περίπτωση το Ισραήλ θα αμυνθεί.

Οι πρόσφατες διαφορές μεταξύ των δύο ηγετών σε βασικές στρατηγικές και θέσεις έχουν βάλει την σχέση του Τραμπ με έναν από τους στενότερους συμμάχους της Αμερικής σε ένα σταυροδρόμι. Το πώς θα διαχειριστούν τις διαφωνίες τους στο μέλλον θα διαμορφώσει ορισμένα από τα βασικά στοιχεία της ατζέντας του Αμερικανού Προέδρου, όσον αφορά στην εξωτερική πολιτική.

Ο Τραμπ δε θέλει ο Νετανιάχου να «γκρεμίσει» το σχέδιο ανοικοδόμησης της Γάζας



Δύο φορές μόνο την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ έκανε δημόσια σχόλια που προκάλεσαν την ενόχληση του Νετανιάχου, δήλωσαν οι πηγές του NBC.

Ο Νετανιάχου αναστατώθηκε ιδιαίτερα, δήλωσαν οι δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι, με τη δήλωση του Τραμπ την Τετάρτη ότι δεν έχει ακόμη αποφασίσει εάν το Ιράν θα επιτρέπεται να εμπλουτίζει ουράνιο στο πλαίσιο μιας νέας πυρηνικής συμφωνίας που διαπραγματεύεται η κυβέρνησή του. Ένας κορυφαίος σύμβουλος του Νετανιάχου, ο Ρον Ντέρμερ, μετέφερε αυτό το μήνυμα στον απεσταλμένο του Τραμπ στη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, κατά τη διάρκεια συνάντησης στον Λευκό Οίκο την Πέμπτη, σύμφωνα με έναν από τους Αμερικανούς αξιωματούχους.

Από την πλευρά του, ο Τραμπ έχει απογοητευτεί από την απόφαση του Νετανιάχου να ξεκινήσει μια νέα στρατιωτική επίθεση στη Γάζα, την οποία ο πρόεδρος θεωρεί αντίθετη με το σχέδιό του για την ανοικοδόμηση εκεί, σύμφωνα με έναν από τους Αμερικανούς αξιωματούχους και ένα από τα άτομα που γνωρίζουν τις εντάσεις μεταξύ των δύο ηγετών.

