Ερντογάν σε Πούτιν: Σας περιμένουμε στην Κωνσταντινούπολη για διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία

Τη βούληση της Τουρκίας να φιλοξενήσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας εξέφρασε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που συνομίλησε με τονΒλαντίμιρ Πούτιν.







Σύμφωνα με την τουρκική προεδρία, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις δηλώσεις που έκανε ο Βλαντίμιρ Πούτιν τα ξημερώματα, που πρότεινε την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών στην Κωνσταντινούπολη. Επίσης, υποστήριξε ότι μια συνολική κατάπαυση πυρός θα δημιουργούσε το κατάλληλο περιβάλλον για τη διεξαγωγή των συνομιλιών μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών.







«Ο Πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε στον Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν ότι η δήλωσή του ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας θα συνεχιστούν στην Κωνσταντινούπολη από το σημείο όπου είχαν διακοπεί είναι ευπρόσδεκτη και ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να φιλοξενήσει διαπραγματεύσεις που θα εξασφαλίσουν μια μόνιμη λύση. Ο Πρόεδρός μας δήλωσε ότι έχει ανοίξει ένα παράθυρο ευκαιρίας για την ειρήνη και ότι μια συνολική κατάπαυση του πυρός θα δημιουργήσει το απαραίτητο περιβάλλον για ειρηνευτικές συνομιλίες», σημειώνει η τουρκική προεδρία.







Η ανακοίνωση του Κρεμλίνου

Για την τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν – Ερντογάν έβγαλε ανακοίνωση και το Κρεμλίνο, σημειώνοντας ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν την πρόταση του Πούτιν για τη διεξαγωγή ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη, στις 15 Μαΐου.







Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε επίσης, ότι ο Ερντογάν είπε στον Πούτιν ότι ο ίδιος «υποστηρίζει πλήρως» την πρόταση του Ρώσου προέδρου και είναι έτοιμος να φιλοξενήσει τις συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη.





Η μεταμεσονύχτια ρελάνς του Πούτιν

Η συζήτηση των δύο ηγετών έγινε λίγες ώρες μετά τη μεταμεσονύκτια συνέντευξη Τύπου του Βλαντίμιρ Πούτιν, που απάντησε στο τελεσίγραφο των Ευρωπαίων ηγετών και του Ντόναλντ Τραμπ για άμεση έναρξη εκεχειρίας με την Ουκρανία .







Ο Πούτιν πρότεινε την έναρξη απευθείας διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία την Πέμπτη στην Τουρκία.

«Προτείνουμε στο Κίεβο να επαναλάβει τις άμεσες διαπραγματεύσεις χωρίς προϋποθέσεις και να ξεκινήσουν στις 15 Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας», είχε πει ο Ρώσος πρόεδρος σε έκτακτη συνέντευξή Τύπου, ανακοινώνοντας ότι τις επόμενες ώρες σχεδιάζει να συνομιλήσει με τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.







O Πούτιν, ο οποίος μίλησε για 18 λεπτά χωρίς να δεχθεί καμία ερώτηση αφού είχε αφήσει τους δημοσιογράφους να τον περιμένουν για επτά ώρες, είπε ότι «δεν ήταν η Ρωσία που διέκοψε τις διαπραγματεύσεις το 2022. Ήταν το Κίεβο. Παρ' όλα αυτά, προτείνουμε στο Κίεβο να επαναλάβει τις άμεσες διαπραγματεύσεις χωρίς προϋποθέσεις. Τώρα εξαρτάται από την Ουκρανία».





Την εξέλιξη αυτή υποδέχθηκε με ενθουσιασμό ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σε ανάρτησή του στο Truth Social έκανε λόγο για «δυνητικά μεγάλη ημέρα για τη Ρωσία και την Ουκρανία».







«Σκεφτείτε τις εκατοντάδες χιλιάδες ζωές που θα σωθούν όταν τελειώσει, ελπίζουμε, αυτό το ατέλειωτο "λουτρό αίματος". Θα είναι ένας εντελώς νέος και πολύ καλύτερος ΚΟΣΜΟΣ. Θα συνεχίσω να συνεργάζομαι και με τις δύο πλευρές για να διασφαλίσω ότι αυτό θα συμβεί. Οι ΗΠΑ θέλουν να επικεντρωθούν, αντίθετα, στην ανοικοδόμηση και το εμπόριο. Μια ΜΕΓΑΛΗ εβδομάδα μας περιμένει!» έγραψε ο Τραμπ.



Το μήνυμα Πούτιν στους Ευρωπαίους

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν στο διάγγελμά του επίσης ότι ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες συνεχίζουν να απευθύνονται στη Ρωσία με τελεσίγραφα, αλλά ο ίδιος πιστεύει ότι οι εποικοδομητικές σχέσεις με την Ευρώπη τελικά θα αποκατασταθούν.







Ισχυρίστηκε, επίσης, ότι το Κίεβο έχει επανειλημμένα παραβιάσει προηγούμενες συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός, συμπεριλαμβανομένης μιας 30ήμερης παύσης στις επιθέσεις κατά των ενεργειακών υποδομών και μιας πρόσφατης τριήμερης εκεχειρίας του Μαΐου, κατά την οποία οι ουκρανικές δυνάμεις φέρονται να επιχείρησαν πολλαπλές επιθέσεις, οι οποίες, σύμφωνα με τη Ρωσία, απωθήθηκαν με βαριές ουκρανικές απώλειες.







Οπως είπε, «οι δύο πλευρές μπορεί να είναι σε θέση να συμφωνήσουν σε μια «πραγματική εκεχειρία» κατά τη διάρκεια των προτεινόμενων διαπραγματεύσεων στην Κωνσταντινούπολη.







Το τελεσίγραφο των Ευρωπαίων

Είχε προηγηθεί λίγες ώρες νωρίτερα το τελεσίγραφο των Ευρωπαίων ηγετών για άμεση έναρξη εκεχειρίας, τη Δευτέρα, μετά την τηλεδιάσκεψη της συμμαχίας των προθύμων από το Κίεβο όπου βρέθηκαν μαζί Εμανουέλ Μακρόν, Φρίντριχ Μερτς, Κιρ Στάρμερ και Ντόναλντ Τουσκ.







Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, μάλιστα, προειδοποίησαν τη Ρωσία ότι σε περίπτωση που δεν δεχθεί την πρόταση για εκεχειρία τότε θα υπάρξουν σκληρές κυρώσεις.







Αφού ολοκλήρωσαν, δε, την τηλεδιάσκεψη, Μακρόν, Μερτς, Στάρμερ, Τουσκ και Ζελένσκι είχαν τηλεφωνική συνομιλία με τον Ντόναλντ Τραμπ για περίπου 20 λεπτά ενημερώνοντάς τον για τις αποφάσεις που ελήφθησαν στο Κίεβο.

