Ζελένσκι: "Εκεχειρία από αύριο και η Ουκρανία θα ανταποκριθεί στην πρόταση Πούτιν" - Τί απάντησε το Κρεμλίνο
clock 12:08 | 11/05/2025
newsroom ekriti.gr

Νέο διπλωματικό πυρετό προκάλεσε η πρόταση Πούτιν να διεξαχθούν απευθείας διαπραγματεύσεις Ρωσίας-Ουκρανίας στην Τουρκία την προσεχή Πέμπτη, με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι να επιμένει ότι πρώτα πρέπει η Μόσχα να συμφωνήσει σε εκεχειρία «και μετά εμείς είμαστε έτοιμοι να συναντηθούμε».



«Είναι ένα θετικό σημάδι ότι οι Ρώσοι έχουν ξεκινήσει επιτέλους να εξετάζουν το ενδεχόμενο τέλος του πολέμου. Όλος ο πλανήτης το περιμένει αυτό για πολύ καιρό. Και το πρώτο βήμα για ένα πραγματικό τέλος του πολέμου είναι η εκεχειρία. Δεν υπάρχει λόγος να συνεχίζεται η αιματοχυσία κάθε ημέρα. Περιμένουμε από τη Ρωσία να επιβεβαιώσει μια εκεχειρία - πλήρη, διαρκή και αξιόπιστη - αρχής γενομένης από τη Δευτέρα, και η Ουκρανία είναι έτοιμη για συνάντηση» έγραψε στο Χ ο κ. Ζελένσκι.

Η ρελάνς Πούτιν στο τελεσίγραφο των Ευρωπαίων

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν απάντησε στο τελεσίγραφο των Ευρωπαίων ηγετών και του Ντόναλντ Τραμπ για άμεση έναρξη εκεχειρίας με την Ουκρανία - τη Δευτέρα - με μεταμεσονύκτια (2 τα ξημερώματα ώρα Ρωσίας) συνέντευξη τύπου καθώς ο Ρώσος πρόεδρος πρότεινε την έναρξη απευθείας διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία την Πέμπτη στην Τουρκία.





«Προτείνουμε στο Κίεβο να επαναλάβει τις άμεσες διαπραγματεύσεις χωρίς προϋποθέσεις και να ξεκινήσουν στις 15 Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας», είπε ο Ρώσος πρόεδρος σε έκτακτη συνέντευξή Τύπου, ανακοινώνοντας ότι τις επόμενες ώρες σχεδιάζει να συνομιλήσει με τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

O Πούτιν, ο οποίος μίλησε για 18 λεπτά χωρίς να δεχθεί καμία ερώτηση αφού είχε αφήσει τους δημοσιογράφους να τον περιμένουν για επτά ώρες, είπε ότι «δεν ήταν η Ρωσία που διέκοψε τις διαπραγματεύσεις το 2022. Ήταν το Κίεβο. Παρ' όλα αυτά, προτείνουμε στο Κίεβο να επαναλάβει τις άμεσες διαπραγματεύσεις χωρίς προϋποθέσεις. Τώρα εξαρτάται από την Ουκρανία».

Οι δηλώσεις του Βλαντίμιρ Πούτιν ήρθαν ενώ οι ηγέτες της Γαλλίας, της Βρετανίας, της Γερμανίας και της Πολωνίας επισκέφθηκαν το Κίεβο και απείλησαν να εντείνουν την πίεση στη Μόσχα εάν η Ρωσία δεν συμφωνήσει μέχρι τη Δευτέρα σε κατάπαυση του πυρός τουλάχιστον για 30 μέρες, την εποπτεία της οποίας θα έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.



Την εξέλιξη αυτή υποδέχθηκε με ενθουσιασμό ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σε ανάρτησή του στο Truth Social έκανε λόγο για «δυνητικά μεγάλη ημέρα για τη Ρωσία και την Ουκρανία».



«Σκεφτείτε τις εκατοντάδες χιλιάδες ζωές που θα σωθούν όταν τελειώσει, ελπίζουμε, αυτό το ατέλειωτο "λουτρό αίματος". Θα είναι ένας εντελώς νέος και πολύ καλύτερος ΚΟΣΜΟΣ. Θα συνεχίσω να συνεργάζομαι και με τις δύο πλευρές για να διασφαλίσω ότι αυτό θα συμβεί. Οι ΗΠΑ θέλουν να επικεντρωθούν, αντίθετα, στην ανοικοδόμηση και το εμπόριο. Μια ΜΕΓΑΛΗ εβδομάδα μας περιμένει!» έγραψε ο Τραμπ.

