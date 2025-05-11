Πούτιν: Πρότεινε την έναρξη άμεσων διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία την Πέμπτη

«Προτείνουμε στο Κίεβο να επαναλάβει τις άμεσες διαπραγματεύσεις χωρίς προϋποθέσεις και να ξεκινήσουν στις 15 Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν σε έκτακτη συνέντευξή Τύπου, ανακοινωνόντας ότι αύριο σχεδιάζει να συνομιλήσει με τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.







«Δεν ήταν η Ρωσία που διέκοψε τις διαπραγματεύσεις το 2022. Ήταν το Κίεβο. Παρ' όλα αυτά, προτείνουμε στο Κίεβο να επαναλάβει τις άμεσες διαπραγματεύσεις χωρίς προϋποθέσεις», δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν.







«Τώρα εξαρτάται από την Ουκρανία», ανέφερε ο Ρώσος πρόεδρος.







Ισχυρίστηκε ότι το Κίεβο έχει επανειλημμένα παραβιάσει προηγούμενες συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός, συμπεριλαμβανομένης μιας 30ήμερης παύσης στις επιθέσεις κατά των ενεργειακών υποδομών και μιας πρόσφατης τριήμερης εκεχειρίας του Μαΐου, κατά την οποία οι ουκρανικές δυνάμεις φέρονται να επιχείρησαν πολλαπλές επιθέσεις, οι οποίες, σύμφωνα με τη Ρωσία, απωθήθηκαν με βαριές ουκρανικές απώλειες.







Πρόσθεσε ότι η Ρωσία είχε γνωστοποιήσει την πρότασή της για κατάπαυση του πυρός στις δυτικές χώρες και παραμένει ανοιχτή σε συνομιλίες, προτείνοντας την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία στις 15 Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Πούτιν δήλωσε επίσης ότι ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες συνεχίζουν να απευθύνονται στη Ρωσία με τελεσίγραφα, αλλά πιστεύει ότι οι εποικοδομητικές σχέσεις με την Ευρώπη τελικά θα αποκατασταθούν.







Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει δηλώσει προηγουμένως ότι είναι ανοιχτός σε άμεσες διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία - αρκεί πρώτα να υπάρξει κατάπαυση του πυρός.







Ο Πούτιν λέει ότι τα μέρη μπορεί να είναι σε θέση να συμφωνήσουν σε μια «πραγματική εκεχειρία» κατά τη διάρκεια των προτεινόμενων διαπραγματεύσεων στην Κωνσταντινούπολη.

Putin announced that Russia is ready to resume direct negotiations with Ukraine without any preconditions on May 15th in Istanbul. 🙄 pic.twitter.com/ZM2r0vUxIo — Natalka (@NatalkaKyiv) May 10, 2025

Οι δηλώσεις του Βλαντίμιρ Πούτιν ήρθαν ενώ οι ηγέτες της Γαλλίας, της Βρετανίας, της Γερμανίας και της Πολωνίας επισκέφθηκαν το Κιέβο και απείλησαν να εντείνουν την πίεση στη Μόσχα εάν η Ρωσία δεν συμφωνήσει μέχρι τη Δευτέρα σε κατάπαυση του πυρός τουλάχιστον για 30 μέρες, την εποπτεία της οποίας θα έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Παράλληλα έληξε η κατάπυαση πυρός 72 ωρών την οποία είχε ανακοινώσει ο Ρώσος πρόεδρος για να συμπέσει με τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση της Μόσχας στις 9 Μαΐου.

