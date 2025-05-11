Ηράκλειο: Με επιτυχία η ομιλία του Μάνου Σαριδάκη για το σύμπαν

Mε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ομιλία του Διευθυντή Ερευνών του Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης(ΙΑΑΔΕΤ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Δρ. Μάνου Σαριδάκη, με θέμα: 'Ένα ταξίδι στο Σύμπαν", που διοργάνωσαν ο Δήμος Ηρακλείου και ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Νίκος Κονταράκης με το Σύλλογο Φίλων Αστρονομίας Κρήτης, την Τετάρτη 7/5, στην αίθουσα «Μ.Καρέλλης» της οδού Ανδρόγεω.

Ο Μάνος Σαριδάκης ταξίδεψε το κοινό στο χρόνο, από την γέννηση του Σύμπαντος μέχρι σήμερα και ανέλυσε τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι μέσω της έρευνας ανακάλυπταν την γνώση αυτή.

Η ομιλία έκλεισε με πολλές ερωτήσεις από τους συμμετέχοντες, που με προθυμία απάντησε ο Δ/ντής Ερευνών του ΙΑΑΔΕΤ αποκαλύπτοντας ακόμα περισσότερες πληροφορίες για το σύμπαν που μας περιβάλει καθώς και για τις έρευνες που γίνονται σήμερα στο Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

