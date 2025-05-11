Βόλει: Δεύτερα στην Ελλάδα τα κορίτσια του ΟΦΗ

Τα κορίτσια του ΟΦΗ επικράτησαν με 3-0 σετ της Ελπίδας Αμπελοκήπων και κατέλαβαν τη δεύτερη θέση στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα νεανιδων Κ20.
Ολοκληρώθηκε η τελική φάση του Πανελληνίου πρωταθλήματος βόλεϊ νεανίδων Κ20 που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο (ΒΑΚ). Ο Ολυμπιακός κατέκτησε τον τίτλο για δεύτερη σεζόν και ο ΟΦΗ κατέλαβε την δεύτερη θέση με δύο νίκες σε τρία παιχνίδια (7-3 τα σετ).
Στο τελευταίο παιχνίδι της διοργάνωσης τα κορίτσια του Νίκου Προύφα επικράτησαν με άνεση 3-0 σετ (18-25, 19-25, 20-25) της Ελπίδας Αμπελοκήπων και ολοκλήρωσαν άκρως επιτυχημένα την χρονιά. Την τρίτη θέση κατέλαβε η ΔΕΚΑ και την τέταρτη η Ελπίδα.
Το πρόγραμμα των αγώνων:
Παρασκευή 9 Μαΐου
AΣ Ελπίς – ΔΕΚΑ 0-3
Σετ: 16-25, 21-25, 16-25
Διαιτητές: Καραπουλάκης, Κόκκας
Γραμματεία: Κληματσίδα
Παρατηρητής: Κοκοτσάκης
Ολυμπιακός – ΟΦΗ 3-1
Σετ: 25-23, 22-25, 25-18, 25-19
Διαιτητές: Οικονόμου, Κουνδουράκη
Γραμματεία: Ανθ. Παπαδάκη
Παρατηρητής: Βλαχάκης
Σάββατο 10 Μαΐου
Ολυμπιακός – ΑΣ Ελπίς 3-1
Σετ: 25-21, 23-25, 25-17, 26-24
Διαιτητές: Τραχαλάκη, Καραπουλάκης
Γραμματεία: Αβραμοπούλου
Παρατηρητής: Κοκοτσάκης
ΟΦΗ – ΔΕΚΑ 3-0
Σετ: 25-23, 25-17, 25-20
Διαιτητές: Β. Οικονόμου, Κόκκας,
Γραμματεία: Ανθ. Παπαδάκη
Παρατηρητής: Βλαχάκης
Κυριακή 11 Μαΐου
ΔΕΚΑ – Ολυμπιακός 1-3
Σετ: 25-21, 23-25, 25-17, 26-24
Διαιτητές: Β. Οικονόμου, Κουνδουράκη
Γραμματεία: Κληματσίδα
Παρατηρητής: Κοκοτσάκης
ΑΣ Ελπίς – ΟΦΗ 3-0
Σετ: 18-25, 19-25, 20-25
Διαιτητές: Τραχαλάκη, Καραπουλάκης
Γραμματεία: Αβραμοπούλου
Παρατηρητής: Βλαχάκης
Τελική βαθμολογία:
1. Ολυμπιακός 9 (9-3)
2. ΟΦΗ 6 (7-3)
3. ΔΕΚΑ 3 (4-7)
4. ΑΣ Ελπίς 0 (1-9)