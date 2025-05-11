Βόλει: Δεύτερα στην Ελλάδα τα κορίτσια του ΟΦΗ
clock 20:13 | 11/05/2025
newsroom ekriti.gr

Τα κορίτσια του ΟΦΗ επικράτησαν με 3-0 σετ της Ελπίδας Αμπελοκήπων και κατέλαβαν τη δεύτερη θέση στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα νεανιδων Κ20.

Ολοκληρώθηκε η τελική φάση του Πανελληνίου πρωταθλήματος βόλεϊ νεανίδων  Κ20 που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο (ΒΑΚ). Ο Ολυμπιακός κατέκτησε τον τίτλο για δεύτερη σεζόν και ο ΟΦΗ κατέλαβε την δεύτερη θέση με δύο νίκες σε τρία παιχνίδια (7-3 τα σετ).

Στο τελευταίο παιχνίδι της διοργάνωσης τα κορίτσια του Νίκου Προύφα επικράτησαν με άνεση 3-0 σετ (18-25, 19-25, 20-25) της Ελπίδας Αμπελοκήπων και ολοκλήρωσαν άκρως επιτυχημένα την χρονιά. Την τρίτη θέση κατέλαβε η ΔΕΚΑ και την τέταρτη η Ελπίδα.

Το πρόγραμμα των αγώνων:

Παρασκευή 9 Μαΐου

AΣ Ελπίς – ΔΕΚΑ 0-3

Σετ: 16-25, 21-25, 16-25

Διαιτητές: Καραπουλάκης, Κόκκας

Γραμματεία: Κληματσίδα

Παρατηρητής: Κοκοτσάκης

Ολυμπιακός – ΟΦΗ 3-1

Σετ: 25-23, 22-25, 25-18, 25-19

Διαιτητές: Οικονόμου, Κουνδουράκη

Γραμματεία: Ανθ. Παπαδάκη

Παρατηρητής: Βλαχάκης

Σάββατο 10 Μαΐου

Ολυμπιακός – ΑΣ Ελπίς 3-1

Σετ: 25-21, 23-25, 25-17, 26-24

Διαιτητές: Τραχαλάκη, Καραπουλάκης

Γραμματεία: Αβραμοπούλου

Παρατηρητής: Κοκοτσάκης

ΟΦΗ – ΔΕΚΑ 3-0

Σετ: 25-23, 25-17, 25-20

Διαιτητές: Β. Οικονόμου, Κόκκας,

Γραμματεία: Ανθ. Παπαδάκη

Παρατηρητής: Βλαχάκης

Κυριακή 11 Μαΐου

ΔΕΚΑ – Ολυμπιακός 1-3

Σετ: 25-21, 23-25, 25-17, 26-24

Διαιτητές: Β. Οικονόμου, Κουνδουράκη

Γραμματεία: Κληματσίδα

Παρατηρητής: Κοκοτσάκης

ΑΣ Ελπίς – ΟΦΗ 3-0

Σετ: 18-25, 19-25, 20-25

Διαιτητές: Τραχαλάκη, Καραπουλάκης

Γραμματεία: Αβραμοπούλου

Παρατηρητής: Βλαχάκης

Τελική βαθμολογία:

1. Ολυμπιακός 9 (9-3)

2. ΟΦΗ 6 (7-3)

3. ΔΕΚΑ 3 (4-7)

4. ΑΣ Ελπίς 0 (1-9)

