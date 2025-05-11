Πρίγκιπας Χάρι: Έψαχνε το σπίτι φίλου του και χτύπησε λάθος... πόρτα

Ο πρίγκιπας Χάρι φαίνεται πως μπέρδεψε τις διευθύνσεις κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψής του στο Λονδίνο, όταν και χτύπησε λάθος πόρτα – όχι μία, αλλά τρεις φορές – προσπαθώντας να βρει την κατοικία ενός φίλου του. Την ίδια περίοδο, ο δούκας του Σάσεξ βρισκόταν στη Βρετανία προσπαθώντας να ανατρέψει νομικά την απόφαση της κυβέρνησης για περιορισμός της κρατικά χρηματοδοτούμενης φύλαξής του.







Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα «The Sun», κάμερα θυροτηλεφώνου κατέγραψε τον Χάρι καθώς μιλούσε στο τηλέφωνο και στεκόταν στην είσοδο ενός σπιτιού — το οποίο, όπως αποδείχτηκε, δεν ήταν το σωστό. Οικονόμος της κατοικίας άνοιξε την πόρτα, χωρίς να αναγνωρίσει τον πρίγκιπα και είπε για το περιστατικό: «Μείναμε έκπληκτοι όταν είδαμε πως ήταν αυτός στην κάμερα. Το συνειδητοποιήσαμε μόνο όταν άρχισαν να μιλούν οι γείτονες».

Prince Harry caught on camera knocking on wrong door pic.twitter.com/G8uRK5jwtk — The Sun (@TheSun) May 10, 2025

Ορισμένοι κάτοικοι βρήκαν «παράξενο» το γεγονός ότι ο Χάρι περιπλανιόταν χτυπώντας πόρτες.

«Δεν πιστεύω ότι πολλοί θα περπατούσαν στον δρόμο χτυπώντας τυχαίες πόρτες — πόσο μάλλον αν υποστηρίζεις ότι δεν αισθάνεσαι ασφαλής», σχολίασε χαρακτηριστικά ένα πρόσωπο.







Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες πριν γίνει γνωστό ότι ο δούκας του Σάσεξ τελικά διέμεινε στο σπίτι ενός φίλου του κατά την επίσκεψή του στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η παρουσία του στο Λονδίνο είχε κύριο στόχο την προσφυγή του κατά της απόφασης αρμόδιας επιτροπής (Ravec), που είχε κρίνει πως δεν δικαιούται πλέον την ίδια αστυνομική προστασία με ένοπλους φρουρούς. Ο Χάρι υποστήριξε στο δικαστήριο ότι έχει στοχοποιηθεί άδικα και ότι η ζωή του κινδυνεύει χωρίς την προστασία των ενόπλων συνοδών, ιδιαίτερα μετά την αποχώρησή του από τα βασιλικά καθήκοντα και τη μόνιμη μετεγκατάστασή του στην Καλιφόρνια.

