Εξελίξεις για την Ουκρανία: Ο Ζελένσκι θα συναντήσει τον Πούτιν την Πέμπτη -Μετά από πιέσεις του Τραμπ

Εξελίξεις σημειώθηκαν το απόγευμα της Κυριακής στο Ουκρανικό, καθώς ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε πως θα συναντήσει τον Πούτιν την Πέμπτη, μετά από πιέσεις που άσκησε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του έγραψε πως θα περιμένει τον Πούτιν στην Τουρκία την Πέμπτη και πως η Ουκρανία περιμένει μια πλήρη και διαρκή κατάπαυση του πυρός για να μπουν οι απαραίτητες βάσεις για την διπλωματία.

Η ανάρτηση Ζελένσκι:

«Περιμένουμε μια πλήρη και διαρκή κατάπαυση του πυρός, από αύριο, για να παράσχει την απαραίτητη βάση για τη διπλωματία. Δεν υπάρχει λόγος να παρατείνουμε τις δολοφονίες. Και θα περιμένω τον Πούτιν στην Τουρκική Δημοκρατία την Πέμπτη. Προσωπικά. Ελπίζω ότι αυτή τη φορά οι Ρώσοι δεν θα αναζητήσουν δικαιολογίες».

Ο Τραμπ πιέζει την Ουκρανία να διαπραγματευτεί με τον Πούτιν -«Κάντε τη συνάντηση τώρα!»



Νωρίτερα, σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε πως η Ουκρανία πρέπει να συμφωνήσει να διαπραγματευτεί με τον Πούτιν «αμέσως».

Στην ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ γράφει πως, αν πραγματοποιηθεί η συνάντηση, όπως την πρότεινε ο Πούτιν, θα μπορέσει να διαπιστωθεί εάν είναι εφικτή μια συμφωνία. «Και αν δεν είναι, οι Ευρωπαίοι ηγέτες και οι ΗΠΑ θα γνωρίζουν πού βρίσκονται τα πράγματα και θα μπορέσουν να ενεργήσουν ανάλογα!» σημειώνει ο Τραμπ και προσθέτει πως έχει αμφιβολίες για το εάν θα επιτευχθεί πράγματι συμφωνία μεταξύ της Ουκρανίας και του Πούτιν.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ:

«Ο Πρόεδρος Πούτιν της Ρωσίας δεν θέλει να υπάρξει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με την Ουκρανία, αλλά θέλει να συναντηθεί την Πέμπτη, στην Τουρκία, για να διαπραγματευτεί ένα πιθανό τέλος στη ΣΦΑΓΗ. Η Ουκρανία πρέπει να συμφωνήσει σε αυτό ΑΜΕΣΩΣ. Τουλάχιστον έτσι θα μπορέσει να διαπιστωθεί αν είναι εφικτή μια συμφωνία. Και αν δεν είναι, οι Ευρωπαίοι ηγέτες και οι ΗΠΑ θα γνωρίζουν πού βρίσκονται τα πράγματα και θα μπορέσουν να ενεργήσουν ανάλογα! Αρχίζω να αμφιβάλλω ότι η Ουκρανία θα καταλήξει σε συμφωνία με τον Πούτιν, ο οποίος είναι πολύ απασχολημένος να γιορτάζει τη Νίκη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου — μια νίκη που δεν θα μπορούσε να έχει επιτευχθεί (με τίποτα!) χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. ΚΑΝΤΕ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ, ΤΩΡΑ!!!

