ΠΑΡ.22 Μαΐ 2026 22:11
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Κυπελλούχος Ηρακλείου ο Γιούχτας
gioyxtas
clock 20:18 | 11/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο Γιούχτας είναι Κυπέλλουχος ΕΠΣΗ για την σεζόν 2024/25, επικρατώντας σήμερα του Εργοτέλη στον μεγάλο τελικό του Final Four με 2-0.

Σε ένα τελικό-γιορτή και τους φιλάθλους να κατακλύζουν το γήπεδο των Μαλίων, η ομάδα των Αρχανών κατάφερε να σηκώσει το τρόπαιο.

Οι "πράσινοι" ήταν καλύτεροι στα σημεία και με την εμπειρία τους διαχειρίστηκαν το παιχνίδι, με τον Εργοτέλη από την άλλη να είναι ανταγωνιστικός. 

Ο Παυλίδης που ήταν και ο MVP του τελικού, άνοιξε το σκορ για τον Γιούχτα στο 42', ενώ στις καθυστερήσεις στην εκπνοή της αναμέτρησης ο Χριστόπουλος διαμόρφωσε το τελικό 0-2. Ο ίδιος παίκτης είχε και χαμένο πέναλτι λίγα λεπτά νωρίτερα, όταν ο Μιράσι απέκρουσε την εκτέλεση του. 

Δεύτερο συνεχόμενο τρόπαιο για τον Μανόλη Σουτζή, που είχε κατακτήσει και πέρυσι τον θεσμό ως προπονητής του Αλμυρού. 

Εργοτέλης: Δημαράκης (28′ λ.τρ. Μιράσι), Καλαϊτζάκης, Ντραμέ, Δουλγεράκης, Γιακουμάκης, Κίτος, Κατσικοκέρης (55′ Ψαρολογάκης), Βασιλείου, Καστίγιο, Στεφανάκης, Ντίσα.

Γιούχτας: Κόλλιας, Φαζός, Παπαδομιχελάκης, Πατινιώτης (58′ Μπουρσέλης), Σουρνάκης, Μαυρογιαννάκης (65′ Χριστόπουλος), Παυλίδης (65′ Ζαχαριουδάκης), Κοντογιάννης (58′ Φουκαράκης), Γελαδάκης, Δασκαλάκης, Πιστικός (41′ λ.τρ. Μερκουλίδης).

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Γιούχτας Εργοτέλης Κύπελλο Επση
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis