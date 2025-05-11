Κυπελλούχος Ηρακλείου ο Γιούχτας

Ο Γιούχτας είναι Κυπέλλουχος ΕΠΣΗ για την σεζόν 2024/25, επικρατώντας σήμερα του Εργοτέλη στον μεγάλο τελικό του Final Four με 2-0.

Σε ένα τελικό-γιορτή και τους φιλάθλους να κατακλύζουν το γήπεδο των Μαλίων, η ομάδα των Αρχανών κατάφερε να σηκώσει το τρόπαιο.

Οι "πράσινοι" ήταν καλύτεροι στα σημεία και με την εμπειρία τους διαχειρίστηκαν το παιχνίδι, με τον Εργοτέλη από την άλλη να είναι ανταγωνιστικός.

Ο Παυλίδης που ήταν και ο MVP του τελικού, άνοιξε το σκορ για τον Γιούχτα στο 42', ενώ στις καθυστερήσεις στην εκπνοή της αναμέτρησης ο Χριστόπουλος διαμόρφωσε το τελικό 0-2. Ο ίδιος παίκτης είχε και χαμένο πέναλτι λίγα λεπτά νωρίτερα, όταν ο Μιράσι απέκρουσε την εκτέλεση του.

Δεύτερο συνεχόμενο τρόπαιο για τον Μανόλη Σουτζή, που είχε κατακτήσει και πέρυσι τον θεσμό ως προπονητής του Αλμυρού.

Εργοτέλης: Δημαράκης (28′ λ.τρ. Μιράσι), Καλαϊτζάκης, Ντραμέ, Δουλγεράκης, Γιακουμάκης, Κίτος, Κατσικοκέρης (55′ Ψαρολογάκης), Βασιλείου, Καστίγιο, Στεφανάκης, Ντίσα.

Γιούχτας: Κόλλιας, Φαζός, Παπαδομιχελάκης, Πατινιώτης (58′ Μπουρσέλης), Σουρνάκης, Μαυρογιαννάκης (65′ Χριστόπουλος), Παυλίδης (65′ Ζαχαριουδάκης), Κοντογιάννης (58′ Φουκαράκης), Γελαδάκης, Δασκαλάκης, Πιστικός (41′ λ.τρ. Μερκουλίδης).