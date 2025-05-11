Ο Τομ Κρουζ μίλησε για τη διατροφή που τον κρατάει σε φόρμα στα 62

Ο Tom Hanks δήλωσε στη Mirror ότι καθημερινά καταναλώνει σχεδόν 12 αυγά, λουκάνικα, μπέικον, ψωμί και μεγάλες ποσότητες καφέ και υγρών

«Τρώω πραγματικά ένα τεράστιο πρωινό. Η ενέργεια που απαιτείται – εκπαιδεύομαι σκληρά για τα stunts με το wing-walking. Τρώω, ας πούμε, λουκάνικα, σχεδόν δώδεκα αυγά, μπέικον, ψωμί, καφέ και πολλά υγρά. Ω ναι, τρώω! Φανταστείτε: έχει κρύο εκεί πάνω, βρισκόμαστε σε μεγάλο υψόμετρο. Το σώμα μου καίει πολλή ενέργεια», είπε ο ηθοποιός.

Ο ίδιος ακολουθεί τα βήματα άλλων αστέρων που κατανάλωναν μεγάλες ποσότητες αυγών για ρόλους με σωματικές απαιτήσεις – ανάμεσά τους ο Ντουέιν Τζόνσον και ο Μαρκ Γουόλμπεργκ, που έχει παραδεχτεί ότι έτρωγε συστηματικά μια ντουζίνα αυγά όσο γύριζε το Father Stu

