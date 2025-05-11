Άγιος Νικόλαος: Ενεργειακή αναβάθμιση του ιστορικού Δημοτικού Σχολείου της Κριτσάς

«Η βελτίωση των εγκαταστάσεων και η ενεργειακή αναβάθμιση των Σχολικών μας Υποδομών αποτελεί βασική προτεραιότητα του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Με την υποβολή της πρότασης μας – στο πρόγραμμα «Αθηνά» για την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Κριτσάς κάνουμε ένα σημαντικό βήμα αναβαθμίζοντας τους χώρους όπου φιλοξενούνται τα παιδιά μας για το εκπαιδευτικό έργο».

Αυτό ανέφερε ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης μετά την κατάθεση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου - πρότασης προς στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως συνέχεια της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στους Δήμους.

Με αφορμή την κατάθεση της πρότασης (29.04.2025) ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου ευχαρίστησε την αντιδήμαρχο Παιδείας Μαρία Γάλλου για τον συντονισμό της όλης προσπάθειας.

Επίσης ευχαρίστησε τους Κωστή Αγγελάκη, Ναταλία Παγκάλου (Δ/νση Μελετών) Νίκο Καραβελάκη (Δ/νση Προγραμματισμού) για την έγκαιρη προετοιμασία της πρότασης που κατατέθηκε, τους Οδυσσέα Σγουρό Αρχιτέκτονα, Μάριο Σγουρό Πολιτικό Μηχανικό, Ιωάννη Μ. Ατσαλή, Μηχανολόγο Μηχανικό για την δωρεάν σύνταξη της προμελέτης του έργου που στοιχειοθετεί κατά το καλύτερο τρόπο τις υφιστάμενες ανάγκες του σχολικού κτιρίου καθώς και την Διευθύντρια του σχολείου Κατερίνα Λιναρίτη για την συνεργασία.

Η αντιδήμαρχος Παιδείας δήλωσε ότι ο Δήμος Αγίου Νικολάου προωθεί με προγραμματισμό έργα που υπηρετούν την ενεργειακή εξοικονόμηση, προσθέτοντας ότι πρόθεση της δημοτικής αρχής είναι η αξιοποίηση κάθε χρηματοδοτικής ευκαιρίας για την βελτίωση της σχολικής στέγης στο δήμο μας.

Το πρόγραμμα «ΑΘΗΝΑ» αφορά την επιδότηση για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων της Επικράτειας, που στεγάζονται σε ιδιόκτητα ή μισθωμένα δημοτικά κτίρια τα οποία έχουν κατασκευαστεί προ του 2000 και δεν έχουν αναβαθμιστεί ενεργειακά.

