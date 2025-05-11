Μπισμπίκης: «Θέλω να κάνω κάτι με τη Δέσποινα στο θέατρο, το έχω βρει και θα την σκηνοθετήσω»

Ο Βασίλης Μπισμπίκης μίλησε στο monopoli.gr για τη σχέση του με τη Δέσποινα Βανδή αλλά και για ενδεχόμενη θεατρική τους συνεργασία

«Φυσικά και συμβουλεύομαι τη Δέσποινα για τα επαγγελματικά μου βήματα. Ποιος δεν συζητά με την σύντροφό του όσα τον απασχολούν στη δουλειά του; Η Δέσποινα είναι θεατρόφιλη, παρακολουθεί πολύ θέατρο, της αρέσει και να παίζει γι’ αυτό και έχει κάνει εμφανίσεις σε παραστάσεις. Έχει τρομερό ένστικτο, καλλιέργεια και η γνώμη της με βοηθάει. Ακούω τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που ξέρω ότι είναι δίπλα μου για καλό. Όλους τους υπόλοιπους τους αγνοώ», είπε ο ηθοποιός.

Όσον αφορά το ενδεχόμενο να δούμε το ζευγάρι να συναντιέται επαγγελματικά στο θεατρικό σανίδι, ο Βασίλης Μπισμπίκης αποκαλύπτει: «Σίγουρα! Θέλω να κάνω κάτι με τη Δέσποινα στο θέατρο. Και δεν το λέω γενικά, έχω σκεφτεί και έχω βρει τί θα κάνουμε. Θα την σκηνοθετήσω».

