Καίτη Γαρμπή και άλλες 6 διάσημες Ελληνίδες τραγουδούν «Επιτέλους»

Η Καίτη Γαρμπή παρουσιάζει μία διασκευή – έκπληξη της τεράστιας και διαχρονικής επιτυχίας της «Επιτέλους» σε μουσική και στίχους του Φοίβου, με την ευγενική συμμετοχή 6 γυναικών που έχουν ξεχωρίσει η καθεμία στον τομέα της και στέλνουν ένα δυνατό και σημαντικό μήνυμα.

Καλλιτέχνης ανήσυχη, η Καίτη Γαρμπή, σκεπτόμενη και κοινωνικοποιημένη έδωσε το σύνθημα και έξι δυναμικές γυναίκες από διαφορετικούς χώρους, που όμως μοιράζονται τους ίδιους προβληματισμούς και εκφράζουν τα ίδια αιτήματα, ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά της.

Στο «Επιτέλους», που κυκλοφορεί από την Panik Platinum μαζί με music video, συμμετέχουν οι Ναταλία Γερμανού, Νίκη Λυμπεράκη, Εβελίνα Νικόλιζα, Ευγενία Σαμαρά, Γιώτα Τσιμπρικίδου και Φανή Χαλκιά.

Γυναίκες ενωμένες σαν μια γροθιά. Μια δύναμη, ιστορικά, επιβεβαιωμένη!

Επτά γυναίκες έδωσαν ραντεβού στο στούντιο για να ερμηνεύσουν το αγαπημένο τραγούδι, με πολυεπίπεδα μηνύματα, που «διαβάζεται» με πολλούς περισσότερους τρόπους από όσα ευθέως δηλώνει.

