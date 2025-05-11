Ελούντα: Καθάρισαν ακτές και βυθό από τα σκουπίδια

Το Α' Λιμενικό Τμήμα Ελούντας στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος διοργάνωσε σήμερα καθαρισμό των ακτών καθώς και υποθαλάσσιο καθαρισμό εντός του αλιευτικού λιμενίσκου Ελούντας, κατά μήκος των προβλητών προσόρμισης επιβατηγών τουριστικών πλοίων καθώς και της χαρακτηριζόμενης ως πολυσύχναστης Δημοτικής πλαζ.

Η εν λόγω δράση η οποία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο προγραμματισμό ελέγχων πρόληψης και παράλληλα δράσεων της Λιμενικής Αρχής με στόχο την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τον σύλλογο επαγγελματιών αλιέων Ελούντας, τους ιδιοκτήτες επιβατηγών τουριστικών ημερόπλοιων και πλοίων αναψυχής, δυτών της ομάδας διάσωσης Κρήτης καθώς και του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων με μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Ελούντας οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μια εκπαιδευτική εμπειρία και να ενημερωθούν για σημαντικά ζητήματα που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος και των θαλασσών.

Τα αντικείμενα που ανελκύστηκαν πρόκειται να καταγραφούν, να διαχωριστούν και να προωθηθούν για την περιβαλλοντική και ορθή διαχείρισή τους.

Ο Διοικητής της Λιμενικής Αρχής Ελούντας Υποπλοίαρχος Λ.Σ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Γεώργιος δήλωσε :

«Είμαστε υπερήφανοι για την συλλογική περιβαλλοντική δράση που ξεκίνησε σήμερα και θα επαναληφθεί κατόπιν ανάλογου προγραμματισμού στην θαλάσσια περιοχή Πλάκας, νήσου Σπιναλόγκας και αλιευτικού λιμενίσκου Μιλάτου. Τέτοιου είδους δράσεις ενεργοποιούν την περιβαλλοντική συνείδηση και ευαισθησία της τοπικής κοινωνίας μας κρατώντας την σε διαρκή εγρήγορση γύρω από περιβαλλοντικά θέματα, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ένα βιώσιμο μέλλον και ανάπτυξη για την περιοχή μας».

