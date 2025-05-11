ΕΚΑΣΚ: Πρωταθλητής κορασίδων ο ΟΦΗ

Ο ΟΦΗ πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος Κορασίδων της ΕΚΑΣΚ.

Στον τελικό του Final Four Κορασίδων ο ΟΦΗ επιβλήθηκε με 59-32 του Πλατανία και ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου.

Στην 3η θέση ο Ηρόδοτος και στην 4η το Αρκάδι.

Δεκάλεπτα: 12-9, 19-26, 31-39, 46-44

ΟΦΗ (Ζερβάκη): Ξενάκη Ε. 8, Δοκιμάκη 5, Αλεξάκη, Ξενάκη Α, Γιακουμάκη, Χαλαμπαλάκη 9(1), Χρονάκη 5, Σπυριδάκη, Δασκαλάκη, Πολυχρονάκη, Συνολάκη 2, Μακράκη 17

ΗΡΟΔΟΤΟΣ (Τρούλης): Μαυράκη 8, Μαστοράκη, Λιοπυράκη 6(1), Ατσαλάκη 6(1), Παναγιωτάκη 12, Καββουσανού, Παπασηφάκη 2, Γιαννοπούλου 10, Μουδατσάκη, Μαλαμά

ΟΦΗ (Ζερβάκη): Ξενάκη Ε. 10, Δοκιμάκη 4 , Αλεξάκη 17(1), Ξενάκη Α. 4, Αλιφραγκή 4, Γιακουμάκη, Χαλαμπαλάκη 8 , Χρονάκη 5(1), Δασκαλάκη 2, Συνολάκη 2 , Μακράκη 3, Κοτσυφού

ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ (Δημητρουλάκη): Αποστολάκη, Κουτουλάκη, Λυβιάκη, Καποκάκη, Μελιδονιώτη 2, Πατρικάκη 7, Καλλιπολίτη 2, Μπέλλα 13, Τζαλάρι, Τρούλη 7(1), Δασοπούλου 1, Σκεμπέ

«Η αλήθεια είναι ότι στον ημιτελικό τα κορίτσια έπαιξαν πολύ κάτω από τις δυνατότητές τους. Πιστεύω ότι ήταν καθαρά θέμα άγχους αλλά τουλάχιστον στο τέλος συνήλθαμε και πήραμε τη νίκη. Ο τελικός ήταν μια διαφορετική υπόθεση.

Δεν είχαμε την ίδια πίεση και αποδώσαμε όπως όλη τη χρονιά», τόνισε η προπονήτρια του ΟΦΗ, Εφη Ζερβάκη η οποία είχε οδηγήσει τις κορασίδες του σωματείου στην 3η Πανελλήνια θέση προ τετραετίας.

Ο ΟΦΗ θα αγωνιστεί το προσεχές Σάββατο 17 Μαϊου στην Αθήνα με τον Ηρακλή 2000 από την Κω στον ημιτελικό των μπαράζ του 5ου προκριματικού ομίλου και αν νικήσει, την Κυριακή (18/5) θα πρέπει να ξεπεράσει ένα ακόμα εμπόδιο νησιωτικής ομάδας για να προκριθεί στα τελικά του Πανελληνίου πρωταθλήματος.

Τρίτος ο Ηρόδοτος

Με καλή εμφάνιση και στον μικρό τελικό, ο Ηρόδοτος κατέλαβε την τρίτη θέση στην Κρήτη, νικώντας με 37-21 το Αρκάδι.

Δεκάλεπτα: 5-13, 12-24, 15-32, 21-37

ΑΡΚΑΔΙ (Πλευράκης): Περβολιανάκη 9, Ξενίδη, Παπαδάκου 9, Ρεράκη, Κωνσταντινίδη 1, Λινάκη 2, Πλευράκη, Βλασσάκη, ,Λαμπίδου, Παπαδογιάννη, Τζανακάκη, Σπάθη

ΗΡΟΔΟΤΟΣ (Τρούλης): Μαυράκη 16, Μαστοράκη 1, Λιοπυράκη 10(1), Ατσαλάκη 4, Αποστολίδη 2, Καββουσανού, Παπασηφάκη 2, Γιαννοπούλου 2, Μουδατσάκη